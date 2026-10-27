LG이노텍, 3분기 매출 첫 6조 돌파

LG이노텍이 3분기 기준 처음으로 매출 6조원을 돌파했다.

LG이노텍은 27일 올해 3분기 매출이 전년 동기 대비 18.6% 늘어난 6조3671억원, 영업이익은 전년 동기 대비 53.4% 감소한 948억원으로 잠정 집계됐다고 밝혔다.

LG이노텍 마곡 본사 전경. LG이노텍 제공

모든 사업 부문에서 전년 대비 매출이 늘며, 3분기 기준 처음으로 매출 6조원을 돌파했다. 회사 관계자는 “고객사 신모델을 위한 양산이 시작되며 모바일 카메라 모듈의 공급이 늘었고, RF-SiP과 FC-CSP, FC-BGA 등 고부가 반도체기판의 수요가 꾸준히 증가하며 매출 확대에 기여했다”고 말했다.

이 관계자는 “원재료 매입 시점과 제품 양산 출하 시점 사이의 원∙달러 환율 급락으로 인해 영업이익은 전년 동기 대비 감소했다”고 덧붙였다.

LG이노텍은 고수익∙고부가 제품 중심의 사업 포트폴리오 고도화를 가속화하는 한편, 자율주행, 로봇 등의 피지컬 AI 사업에 드라이브를 걸며 지속 성장을 위한 미래 준비에도 박차를 가할 계획이다. 특히, 핵심 사업 경쟁력 강화를 통한 수익성 제고에 총력을 기울인다는 방침이다.

먼저 패키지솔루션사업은 FC-BGA 등 고부가 반도체기판을 중심으로 사업을 강화한다. 이를 위해 생산공장 증설을 추진하고 국내∙외 추가 투자를 검토하는 등 급증하는 시장 수요에 적극 대응해 나가고 있다. 대표 제품인 FC-BGA는 PC CPU용 양산 돌입에 이어, AI 가속기∙서버용 고다층, 대면적 하이엔드 시장에 2028년까지 단계적으로 진출할 계획이다. RF-SiP는 차별화 기술력을 앞세워 글로벌 1위 기업의 입지를 더욱 확고히 하고, FC-CSP는 모바일 AP에서 메모리로 적용 분야를 확대해 나가고 있다.

광학솔루션사업은 AX(인공지능 전환) 기반 공정 자동화 및 지능화를 통해 생산성을 높이고, 핵심 부품 내재화, 글로벌 생산지 이원화 등으로 원가 경쟁력을 극대화한다는 구상이다. 모빌리티솔루션사업은 차량 통신∙조명 등 고부가 제품군의 경쟁력 강화, 글로벌 생산 운영 최적화, 차량 AP모듈∙디지털키 등 신사업 확대에 집중할 계획이다.

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