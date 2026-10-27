뷰티업계, 해외 진출부터 AI 마케팅까지…시장 공략 다변화

뷰티업계가 저자극 고기능성 제품과 할인 행사, 인공지능(AI) 기반 마케팅 등으로 소비자 공략에 나서고 있다.

영국 해롯 백화점 내에 위치한 설화수 매장 전경. 아모레퍼시픽 제공

27일 업계에 따르면 아모레퍼시픽은 지난 23일 재생에너지 산업 발전에 기여한 공로로 대통령표창을 받았다. 2021년 국내 뷰티업계 최초로 글로벌 RE100에 가입한 아모레퍼시픽은 재생전력 사용 비중을 높여 2025년 전 사업장의 재생전력 전환을 완료했다. 올해 6월에는 글로벌 RE100 운영기관으로부터 달성 성과를 공식 인정받았다.

아모레퍼시픽의 럭셔리 뷰티 브랜드 설화수는 지난 23일 영국 럭셔리 백화점 해롯에 매장을 열었다. 해롯에서는 윤조에센스와 자음생크림 등 주요 제품과 함께 최상위 스킨케어 라인인 ‘진설 라인’을 영국 단독으로 판매한다. 오는 12월에는 ‘진설명작 라인’을 전 세계 최초로 사전 출시할 예정이다. 매장에서는 제품 판매와 함께 페이셜·핸드 스파 프로그램도 운영한다.

LG생활건강의 더마 화장품 브랜드 피지오겔은 ‘사이언수티컬즈 데일리뮨 앰플’의 누적 판매량이 200만병을 돌파했다고 밝혔다. 2021년 5월 출시 이후 하루 평균 약 1000병이 판매된 셈이다. 올리브영에서 지난 9월 매출은 전년 동기 대비 약 2배 증가했다. 해당 제품은 비타민C를 함유하면서 피부 자극과 끈적임을 줄인 것이 특징이다.

아이소이는 오는 30일부터 다음 달 15일까지 공식 온라인몰에서 ‘아주쎄 올블랙프라이데이’를 진행한다. 잡티 세럼과 탄력크림 등 주요 제품을 최대 80% 할인하며, 공식몰 신규 구매 고객을 위한 일부 제품은 4900원부터 판매한다.

마케팅 분야에서는 AI를 활용한 콘텐츠 제작과 해외 시장 확산도 추진되고 있다. 크리에이터 기반 뷰티 기업 레페리는 27일 생성형 AI 콘텐츠 제작과 배포를 결합한 플랫폼 ‘LCMD STUDIO’를 공개했다. 제품 사진을 활용해 화보와 제품 이미지, 짧은 영상 등을 제작하고, 가상 인플루언서의 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 여러 국가에 콘텐츠를 배포하는 방식이다. 해외 모델 섭외와 현지 촬영 부담을 줄이고 국가별 맞춤형 콘텐츠를 제작할 수 있도록 했다.

레페리는 국내외 유통업체와의 협력도 강화하고 있다. CJ올리브영에서 상품기획과 글로벌 사업을 담당했던 진세훈 전 부사장을 공동대표로 영입했으며, 2027년에는 투자기관 및 뷰티업계 파트너들과 뷰티 전략 펀드 조성을 추진할 계획이다.

뉴셀렉트는 소셜벤처 플립플라워와 업무협약을 맺고 청각장애 플로리스트의 직업적 기회 확대를 지원한다. 뉴셀렉트는 신규 입사자를 환영하는 ‘웰컴플라워’ 프로그램에 플립플라워의 꽃다발을 도입하기로 했다. 이를 통해 구성원에게 환영의 마음을 전하는 동시에 청각장애 플로리스트의 전문성을 알리고, 기업 활동을 통한 사회적 가치 실천을 이어갈 계획이다. 뉴셀렉트는 두피·모발 케어 브랜드 트리코닉스와 스킨케어 브랜드 샤르드, 이옴 등을 운영하고 있다.

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