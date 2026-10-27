수성이냐 탈환이냐 돌풍이냐

여자프로농구(WKBL)가 11월1일 2026∼2027시즌을 시작해 왕좌를 놓고 경쟁에 돌입한다.



2연패를 노리는 지난 시즌 통합우승팀 청주 KB스타즈에 강이슬을 영입한 아산 우리은행과 최이샘을 보강한 부산 BNK 등이 도전장을 내밀고 있다.



특히 이번 시즌은 한국 여자 농구가 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 12년 만에 정상에 오른 ‘금빛 기운’을 국내 코트로 몰고 올 것으로 기대된다.



이번 시즌 판도를 가를 주요 요소는 이적 선수와 아시아 쿼터가 1명에서 2명으로 확대된 것이 꼽힌다.



정규리그도 6라운드에서 7라운드로 늘어나 팀당 30경기에서 35경기로 확대돼 한층 치열한 순위 싸움이 전개될 것으로 예상된다. KB는 박지수의 골밑 장악력과 허예은의 경기 운영을 앞세워 여전히 강자로 꼽힌다. 하지만 김일두 해설위원은 “지난 시즌과 비교하면 KB는 약해졌고 다른 팀들은 조금씩 나아졌다고 생각한다”며 “올해는 2연패가 더 쉽지 않을 것 같다”고 전망했다. 강이슬의 이적으로 생긴 외곽 공격 공백과 박지수의 몸 상태가 걸린다. 이에 비해 우리은행은 강이슬과 김단비의 조합으로 정상 탈환을 노린다. 김일두 해설위원은 “강이슬이 합류하면서 김단비에 대한 의존도가 줄고 다른 선수들의 공격도 한결 수월해질 것”이라며 “주전들의 큰 부상만 없다면 지난 시즌보다 확실히 좋아질 수밖에 없다”고 평가했다.



BNK는 최이샘을 영입해 김소니아·박혜진과의 호흡을 꾀한다. 김은혜 해설위원은 KB·우리은행·BNK를 우승 후보로 꼽았다. 그는 “BNK는 최이샘과 아시아 쿼터 선수 2명을 영입해 선수층이 두꺼워졌고 기존 선수들도 성장세를 보였다”며 “세 팀이 각축전을 벌일 것”이라고 내다봤다.



김연주 해설위원도 “KB의 2연패 가능성을 절반 미만으로 본다”면서 부천 하나은행도 다크호스로 꼽았다. 그는 “선수층이 두꺼워 폭넓은 기용이 가능한 팀이 장기 레이스에서 유리하다”고 분석했다.



이밖에도 지난 시즌 챔피언결정전에 오른 용인 삼성생명도 상위권을 노리고, 인천 신한은행은 일본 국가대표 출신 노구치 사쿠라를 앞세워 반등을 모색한다. 아시아 쿼터 대상은 일본에서 필리핀·대만 등 9개국으로 확대됐고, 2·3쿼터에는 선수 2명이 동시에 출전할 수 있다. 김연주 해설위원은 “즉시 전력감인 아시아 쿼터 선수들의 확대가 선수층이 얇았던 우리은행과 BNK에 도움이 될 것”이라고 전망했다.



김은혜 해설위원도 일본 선수들의 기본기와 필리핀 선수들의 개인 기량을 언급하며 리그에 변화가 나타날 것으로 내다봤다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지