민주 “조희대 재제청 거부·현금 격려금 규명”… 탄핵엔 신중

더불어민주당이 조희대 대법원장 탄핵을 당장 추진하기보다 국정조사를 통해 의혹을 먼저 규명하는 쪽으로 방향을 잡았다. 27일 의원총회에서 국정조사 추진에 의견을 모았지만 탄핵 문제는 논의하지 않았다. 탄핵안 기각 가능성과 여론 부담 등을 고려한 신중한 행보로 풀이된다. 반면 조국혁신당은 탄핵 사유가 이미 충분하다며 다음 주 대통령 시정연설 전 탄핵안 처리를 요구하고 나섰다.

출근하는 曺 대법원장 조희대 대법원장이 27일 서울 서초구 대법원으로 출근하고 있다. 더불어민주당은 이날 조 대법원장에 대해 제기된 각종 의혹들의 진상을 규명할 국정조사를 실시하겠다고 밝혔다. 연합뉴스

민주당은 조 대법원장의 대법관 후보자 재제청 거부와 업무추진비 부당 집행 의혹 등을 국정조사를 통해 규명한다는 방침이다. 한병도 원내대표는 이날 의총 모두발언에서 “대법관 재제청 거부 공백 장기화부터 현금 격려금 업무추진비 집행까지 조 대법원장 본인을 둘러싼 의혹도 겹겹이 쌓이고 있다”며 “제기된 의혹을 철저히 규명하고 국민적 의구심을 해소하는 것은 국회가 마땅히 할 책무”라고 강조했다.



다만 탄핵 추진 여부와 시기에 대해서는 별도의 결론을 내리지 않았다. 전은수 원내대변인은 의총 후 기자들과 만나 “조 대법원장에 대한 향후 조치와 관련해 우선 국정조사를 해야 한다는 데 모두 의견이 모아졌다”고 밝혔다. 탄핵 문제에 대해서는 “국조 관련 이야기 외 (탄핵 등) 다른 의견은 없었다”고 전했다.



민주당은 그간 조 대법원장의 정치 개입 논란 등을 이유로 탄핵 가능성을 시사해 왔다. 그러나 탄핵안이 헌법재판소에서 기각될 경우 정치적 역풍이 불 수 있고 중도층 여론에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 우려가 제기되면서 국정조사를 먼저 추진하기로 한 것으로 풀이된다. 국정조사를 통해 관련 의혹을 규명하고 탄핵 추진 여부를 판단할 명분을 확보하려는 의도도 깔린 것으로 보인다.

조국혁신당 신장식 당대표. 연합뉴스

조국혁신당은 민주당의 국정조사 우선 방침에 반대하며 조속한 탄핵 추진을 촉구했다. 신장식 대표는 이날 KBS 라디오에서 “조 대법원장 탄핵은 다음 주 대통령 시정연설 전에 처리해야 한다”며 “시점을 조절할 수 있는 유일한 정치 세력은 민주당”이라고 말했다. 국정조사에 대해서도 “국정조사를 통해 새롭게 드러나야 할 사실이 있는가”라고 반문하며 이미 탄핵 사유가 충분하다고 주장했다.



신 대표는 특히 이재명 대통령의 대선후보 시절 공직선거법 사건 파기환송 판결을 거론하며 “가장 중대한 위헌적인 요소는 이재명 (대선) 후보 파기환송 때 국민의 정치적 선택권을 제약하려고 했다는 점”이라고 강조했다. 탄핵안 기각에 따른 역풍 우려에는 “역풍을 걱정할 때가 아니다”며 “소위 정치 법관들의 역공을 우려해야 한다”고 맞섰다. 양당은 조 대법원장 대응 방안을 논의하기 위한 원내대표 간 회동도 추진 중이다.



한편, 이 대통령은 28일 민주당 5·6선 중진 의원들을 청와대로 초청해 만찬을 한다. 송영길 의원과 김태년·박지원·안규백·우원식·윤호중·이인영·정동영·정성호 의원 등 5선 이상 중진들이 참석할 예정이다. 이 대통령은 앞서 26일 우 의원과 오찬을 함께하며 통합의 중요성을 강조했다.

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