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공수처, ‘ETF 졸속도입 의혹’ 수사팀 배당

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안경준 기자 eyewhere@segye.com

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‘국민연금 182조 증발’ 고발 사건도

고위공직자범죄수사처(공수처)가 정부의 상장지수펀드(ETF) 졸속 도입, 국민연금 손실을 문제 삼은 고발 사건 검토에 착수했다.

 

공수처는 27일 정례 브리핑에서 두 사건을 각각 수사 1부(부장검사 나창수)와 3부(부장검사 이대환)에 배당했다고 밝혔다.

경기 과천에 있는 공수처 청사 모습. 뉴시스
경기 과천에 있는 공수처 청사 모습. 뉴시스

앞서 국민의힘은 지난달 정부가 단일종목 레버리지 ETF를 졸속 도입해 54조원의 국민 손실을 초래했다며 김용범 전 청와대 정책실장, 이찬진 금융감독원장, 이억원 금융위원장을 공수처에 고발했다. 정부가 국민에게 상품의 위험을 충분히 알리지 않은 채 상품을 조기도입했다는 취지다. 고발장에 적시된 혐의는 특정경제범죄 가중처벌법·부정청탁금지법·자본시장법·이해충돌방지법 위반, 직무유기, 직권남용권리행사방해 등 6가지다.

 

시민단체인 대한민국주주운동본부는 20일 정부의 시장 개입으로 인해 국민연금 182조원이 증발했다며 이재명 대통령, 정은경 보건복지부 장관 등을 직권남용 혐의로 공수처에 고발했다. 해당 시민단체는 이 대통령이 지난해 12월 국민연금 매도를 두고 “계속 팔아야 하나”라고 지적하면서 국민연금 기금운용위원회가 1월 기계적으로 주식을 파는 ‘리밸런싱’을 유예했고, 이에 따라 증시 하락장에서 국민연금 손실로 이어졌다고 주장했다.


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