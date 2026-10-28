수입차 선택기준… 저가형 ‘연비’ 고가형 ‘성능’

수입차를 구매할 때 5000만원 미만 차량을 찾는 소비자는 경제성을 가장 중시하는 반면, 7000만원 이상의 고가 수입차 구매층은 주행성능과 기술을 최종 결정 요인으로 고려하는 것으로 나타났다.



한국수입자동차협회(KAIDA)는 최근 3년 이내 수입차를 구매했거나 구매를 고려한 25∼59세 2200명을 대상으로 한 ‘수입차 구매 여정 탐색 조사’ 결과를 27일 공개했다.

서울 시내 수입차 전시장. 연합뉴스

조사에 따르면 5000만원 미만 차량에서는 연비·유지비 등 경제성(42.8%)이 최종 구매 결정 요인 1위로 꼽혔다. 반면 7000만원 이상 세 개 구간인 7000만~1억원 미만(42.0%), 1억~1억5000만원 미만(47.5%), 1억5000만원 이상(42.9%)에서는 모두 주행성능과 기술이 1위를 차지했으며, 가격대가 높아질수록 브랜드 이미지와 위상을 중시하는 비중도 함께 상승했다.



소비자의 구매 경험에 따른 성향 차이도 두드러졌다.



수입차 첫 구매자는 구매 검토 단계에서 예산 범위(41.5%)를 우선 고려했고, 최종 결정 단계에서는 안전·품질(40.3%)을 가장 중요시했다.



반면 반복 구매자는 검토 단계에서 브랜드(33.8%)를 중시하고, 최종적으로는 주행성능·기술(42.7%)을 가장 많이 고려하는 경향을 보였다.

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