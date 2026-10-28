SMR 개발·원전 수출 모색… 韓원자력 영토 넓힌다

원자력 정책 방향과 미래 기술 협력 방안을 논의하는 국제원자력기구(IAEA) 원자력 장관회의가 27일 인천 송도에서 개막했다. 한국에서 처음 열리는 이번 회의에서 정부는 소형모듈원자로(SMR) 개발·실증과 국내 제조·시공 역량을 활용한 글로벌 원자력 공급망 진출 구상을 제시했다.



과학기술정보통신부에 따르면 송도컨벤시아에서 29일까지 열리는 회의에는 60개 회원국 정부와 8개 국제기구, 국내외 약 85개 기업 등에서 800여명이 참석했다. IAEA 원자력 장관회의는 원자력의 평화적 이용과 미래 정책 방향을 논의하는 고위급 회의로 통상 4년 주기로 열린다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 27일 인천 연수구 송도컨벤시아에서 열린 '국제원자력기구(IAEA) 원자력 장관회의' 에 참석해 'K-원자력 특별홍보관' 을 참관하고 있다. 과학기술정보통신부 제공

회의 의장인 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 기조발언에서 안전과 투명성에 기반한 신뢰 강화, SMR의 안전한 개발·실증, 글로벌 생산 거점 도약을 한국의 3대 원자력 정책 방향으로 제시했다.



배 부총리는 “원자력의 안전은 설계와 건설, 운영과 해체에 이르기까지 전 과정에서 일관되게 지켜져야 한다”며 독립적인 규제체계와 IAEA 국제 검토를 바탕으로 안전 수준을 높이겠다고 밝혔다. SMR은 개발 초기부터 규제 연구와 안전성 검증을 병행하고, 인공지능(AI) 데이터센터 전력 공급과 산업용 열, 선박 추진 등 수요에 맞춘 기술 개발을 추진할 계획이다. 국내 원전 제조·시공 역량을 기반으로 해외 원자력 설계·개발 기업과 협력을 확대하고, 운영·해체·폐기물 관리와 차세대 핵연료까지 원자력 전주기 사업으로 협력 범위를 넓히겠다고도 했다.



회의에서는 원전 도입과 규제, SMR을 비롯해 인재 양성, 투자 재원 확보, 사회적 신뢰 형성 등이 논의된다. 한국은 ‘원자력의 새로운 시대’ 세션을 맡아 AI를 활용한 원자력 안전·효율 향상과 SMR·해양 원자력 협력 방안을 다룬다.

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