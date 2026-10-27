"레고랜드 인스타그램 팔로우하면 입장권 준다"

레고랜드가 가을 시즌 ‘브릭 오어 트릿(Brick or Treat)’ 인기에 힘입어 공식 인스타그램 채널에서 고객 감사 팔로우 이벤트를 이달 말까지 진행한다고 27일 밝혔다.

이번 이벤트는 이번 가을 시즌 큰 호응을 보내온 고객들에게 감사의 마음을 전하고자 마련됐다. 참가자들은 오는 31일까지 레고랜드 코리아 리조트 공식 인스타그램을 팔로우하고 댓글을 통해 레고랜드를 향한 애정과 추억을 공유하는 메시지를 남기면 된다. 함께 방문하고 싶은 친구를 태그 하면 특별상에 자동 응모된다.

레고랜드 전경. 레고랜드 제공

이벤트 경품도 풍성하다. 기존 팔로워와 이벤트 기간 내 신규 팔로워 각 50명씩, 총 100명을 선정해 레고랜드 일일 입장권을 2매를 증정하한다. 친구를 가장 많이 태그 한 참가자 중 10명에게는 레고랜드 연간 이용권 2매씩을 제공한다. 총 220매 규모의 일일 입장권 및 연간 이용권이 제공된다. 당첨자에게는 11월 3일 개별 메시지(DM)를 통해 결과가 안내될 예정이다.

올가을 레고랜드는 11월 15일까지 이어지는 시즌을 맞아 장난꾸러기 몬스터 원정대를 초대한다는 콘셉트로 무서운 공포보다는 어린이와 가족 모두가 안심하고 즐길 수 있는 유쾌한 할로윈 분위기를 선사한다.

특히 가을이 무르익는 시기에 맞춰 알록달록한 레고 브릭들과 붉게 물든 단풍이 어우러져 특별한 가을 추억을 제공하고 있다. 몬스터 테마 공연과 포토존, 어린이 체험 이벤트 등 다채로운 프로그램도 마련됐다.

가을 시즌의 묘미인 달콤한 간식과 시즌 한정 배지를 받을 수 있는 스탬프 랠리는 방문객들의 큰 호응을 얻고 있다. 특히 레고랜드 캐슬 구역에서 열리는 ‘오늘의 몬스터 스타’ 코스튬 콘테스트는 높은 참여 열기를 보이고 있다.

매주 주말마다 진행되며, 시즌 종료까지 총 6회가 남아 있어 참여를 원하는 고객이라면 서둘러 방문하는 것이 좋다. 특히 일요일 1등 우승자에게는 트리플패스 연간이용권과 함께 우승 코스튬을 레고랜드 마스터 빌더가 레고 브릭으로 제작해 미니랜드에 전시하는 특별 혜택도 주어진다.

이번 시즌 한정으로 출시된 '몬스터 더블 버거', ‘몬스터 레그 플래터’등 총 10종의 시즌 메뉴가 11월 15일까지 판매된다. 10월 31일에는 시즌 마지막 야간개장과 불꽃놀이가 진행돼 가을 시즌의 대미를 장식할 예정이다.

레고랜드 관계자는 "레고랜드 가을 시즌에 대한 자세한 내용은 레고랜드 코리아 리조트 공식 홈페이지 및 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다"고 말했다.

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