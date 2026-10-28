새만금 신항, 국제 크루즈 거점 조성 시동

전북도가 새만금항 신항의 크루즈 시범 기항을 추진하고 해외 선사 유치와 관광상품 개발에 나선다. 2029년 국제 크루즈 입항을 목표로 항만 기반 시설을 조성하고 지역 관광·상권과 연계한 관광객 유치에 힘을 쏟을 계획이다.



전북도는 군산 한 호텔에서 군산시, 새만금개발청, 군산지방해양수산청, 한국관광공사 전북지사와 팬스타라인닷컴과 크루즈 시범 기항 및 관광 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다.



협약에 따라 팬스타라인닷컴은 새만금항 신항 개장 후 1년 이내 시범 기항을 추진하고, 관광객의 지역 상권 방문을 유도하는 관광 일정을 마련한다. 전북도와 군산시는 행정 지원과 특전 마련을, 새만금개발청은 선사 유치 네트워크 구축을 맡는다. 군산해수청은 항만 운영을 지원하고 한국관광공사 전북지사는 관광상품 개발과 홍보를 담당한다.



크루즈 수용 기반 시설은 내년 설계에 착수해 2028년까지 새만금신항에 조성할 계획이다. 이를 위해 내년부터 2년간 국비와 지방비 등 총 80억원을 투입해 세관·출입국·검역(CIQ) 시설 등 승객 수용 기반을 마련할 계획이다.

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