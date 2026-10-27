“대한민국에 안장되고 싶다” [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

고(故) 세르주 아르샹보 프랑스 참전용사의 유해가 27일 인천국제공항 2터미널을 통해 봉송되고 있다. 국가보훈부는 대한민국과 프랑스 수교 140주년을 맞아 6·25 전쟁에 참전했던 세르주 아르샹보 참전용사의 유해봉환식을 인천국제공항에서 열었다.

6·25전쟁 당시 대한민국의 자유를 위해 싸웠던 고(故) 세르주 아르샹보 프랑스 참전용사의 유해가 27일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 한국에 봉환됐다.

아르샹보 참전용사의 유해는 이날 프랑스에서 항공편으로 도착해 ‘여기서부터 대한민국이 모시겠습니다’라는 주제로 열린 유해봉환식을 거쳐 대한민국의 품에 안겼다. 이번 봉환은 “대한민국에 안장되고 싶다”는 고인의 생전 뜻에 따라 추진됐다. 건강상의 이유로 입국하지 못한 유족을 대신해 유언 집행인인 로저 캥타르 프랑스 참전협회 사무총장이 고인의 유해를 모시고 입국했다.

고(故) 세르주 아르샹보 프랑스 참전용사의 유해가 27일 인천국제공항 2터미널을 통해 봉송되고 있다. 국가보훈부는 대한민국과 프랑스 수교 140주년을 맞아 6·25 전쟁에 참전했던 세르주 아르샹보 참전용사의 유해봉환식을 인천국제공항에서 열었다./2026.10.27./인천공항=이재문 기자

1930년생인 아르샹보 참전용사는 1951년 10월부터 이듬해 9월까지 프랑스대대 제3중대 소속 바주카포 사수로 6·25전쟁에 참전했다. 당시 치열한 격전지였던 티본(T-Bone) 고지 전투와 철의 삼각지대 전투 등에 참여했으며, 공로를 인정받아 무공십자훈장 동성훈장과 프랑스 참전용사 훈장 등을 받았다.

고(故) 세르주 아르샹보 프랑스 참전용사의 유해가 27일 인천국제공항 2터미널을 통해 봉송되고 있다. 국가보훈부는 대한민국과 프랑스 수교 140주년을 맞아 6·25 전쟁에 참전했던 세르주 아르샹보 참전용사의 유해봉환식을 인천국제공항에서 열었다./2026.10.27./인천공항=이재문 기자

고인의 유해는 오는 31일 부산 유엔기념공원에서 열리는 안장식을 거쳐 영면에 들어간다. 아르샹보 참전용사가 안장되면 2015년 이후 유엔기념공원에 사후 안장된 유엔참전용사는 모두 39명이 된다.

고(故) 세르주 아르샹보 프랑스 참전용사의 유해가 27일 인천국제공항 2터미널을 통해 봉송되고 있다. 국가보훈부는 대한민국과 프랑스 수교 140주년을 맞아 6·25 전쟁에 참전했던 세르주 아르샹보 참전용사의 유해봉환식을 인천국제공항에서 열었다./2026.10.27./인천공항=이재문 기자

대한민국을 지키기 위해 머나먼 타국의 전장에 섰던 한 프랑스 참전용사는 전쟁이 끝난 지 70여 년이 지나 자신이 지켰던 땅으로 돌아왔다.

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