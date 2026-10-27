강원랜드 사회공헌재단, 석탄산업전환지역 4개 시군 노인회에 먹거리 전달

강원랜드 사회공헌재단은 27일 정선 하이원 그랜드호텔에서 유정배 재단 이사장과 김익래 상임이사, 석탄산업전환지역 4개 시군 대한노인회 지회장이 참석한 가운데 ‘2026년 복(福)꾸러미 전달식’을 진행했다고 밝혔다.

강원랜드 사회공헌재단이 석탄산업전환지역 4개 시군 노인회에 먹거리를 전달했다. 강원랜드 제공

올해 재단은 국수, 당면, 양념류를 포함한 상온가공식품과 수제쿠키 등 18종으로 구성된 15㎏ 상당 꾸러미를 지난 9월부터 순차적으로 석탄산업전환지역 경로당 720곳에 전달하고 있다.

경로당 복 꾸러미 전달사업은 재단이 지난 2009년부터 진행하고 있는 양곡 지원의 일환으로 올해는 4개 시군 대한노인회 지회의 의견을 반영해 어르신들이 필요로 하는 다양한 부식을 지원한다.

꾸러미 구성과 포장, 배송은 재단 자회사이자 장애인 표준사업장인 하이원베이커리가 맡아 따뜻한 온정을 더하는 데 의미를 더했다.

재단은 2009년부터 2025년까지 석탄산업전환지역 경로당 9850곳에 약 29억원 상당 양곡을 지원했다. 올해는 720개 경로당에 1억6000만원 상당 부식을 지원할 예정이다.

유정배 재단 이사장은 “앞으로도 석탄산업전환지역 어르신들 삶에 실질적인 도움을 드릴 수 있도록 현장의 목소리에 귀 기울이고 지역 맞춤형 사회공헌사업을 전개해 나가겠다”고 말했다.

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