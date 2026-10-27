하이브, ‘레이블 지원’ 글로벌 통합조직 출범

가요 기획사 하이브가 산하 레이블의 음반·음원 유통, 마케팅, 프로모션 활동 지원을 총괄하는 통합 조직 ‘글로벌 레이블 서비스(Global Label Services)’를 발족했다고 27일 밝혔다. 대표(President)로는 후안 S 아레나스 하이브아메리카 최고지식재산책임자(CIPO)가 선임됐다.

후안 S. 아레나스(Juan S. Arenas) 하이브 글로벌 레이블 서비스(Global Label Services) 대표. 하이브 제공

‘글로벌 레이블 서비스’는 말 그대로 하이브 음악의 ‘글로벌 허브’를 맡게 된다. 국내 아티스트의 해외 진출뿐 아니라 하이브 해외 아티스트의 국내 및 타지역 활동까지 지원할 예정이다. 하이브는 “글로벌 유통 전략 수립과 공급망 관리를 바탕으로 안정적인 비즈니스 인프라를 제공하고, 지역별 유통사와 온·오프라인 관리를 통해 국내·외 시장에서 하이브 아티스트 음악의 영향력을 넓히는 데 주력할 것”이라고 설명했다.



하이브는 앞서 2024년 ‘하이브 2.0’을 발표하며 레이블 서비스 조직을 미국 법인에서 출범시키고 이후 한국 등 다른 지역 레이블에도 확대 적용했다. 이어 이번 개편을 통해 전 세계 모든 법인에 이를 적용할 수 있는 구조로 정비했다.

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