장신상 횡성군수, 국회서 2027년도 국비 확보 총력전

횡성군이 2027년도 정부 예산안 편성 시기에 발맞추어 국비 확보 총력전에 돌입했다.

횡성군은 장신상 횡성군수가 27일 서울 국회 의원회관을 방문해 2027년도 국가투자사업의 국비 예산 확보와 지역 주요 현안 사업의 차질 없는 추진을 위한 초당적 대응 전략을 논의했다고 밝혔다.

이번 국회 방문은 ‘횡성 관광 500만 시대’의 조기 실현을 위해 향후 정부예산 편성 과정에서 횡성군의 주요 현안 사업이 반영될 수 있도록 사업의 필요성과 시급성을 설명하고 국회 차원의 적극적인 지원과 긴밀한 협조를 요청하기 위해 마련됐다.

장 군수는 이날 국민의힘 유상범 국회의원(강원 홍천·횡성·영월·평창)과 만나 △갑천 포동리 둘레길 조성 사업 △태기산 힐링 관광 개발 사업 등 횡성군의 지속 가능한 관광 사업 추진을 비롯한 농어촌 기본소득 공모 대응 방안 등을 중점적으로 다뤘다.

특히 주요 현안 사업의 국비 확보와 공모 사업 선정에 총력을 다하기로 뜻을 모았다.

이어 더불어민주당 이광재 국회 예결위원장과도 자리를 함께하고 주요 지역 현안을 심도 있게 논의하는 등 예산 협조 공조를 굳건히 다졌다.

도만조 횡성군 기획예산담당관은 “지역경제를 회복하고 지속가능한 성장을 위해 앞으로도 중앙부처 및 국회와 긴밀히 협력해 현안 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 국비 확보에 최선을 다하겠다”고 말했다.

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