'2026 강동 글로벌 미래교육박람회' 인기 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

27일 서울 강동구 상일동 강동아트센터와 야외 잔디마당 일대에서 열린 '2026 강동 글로벌 미래교육박람회'를 찾은 학생들이 부스를 돌아보며 직업 체험을 하고 있다. 이번 박람회는 관내 초·중·고등학생이 세계 문화와 미래 사회에 대한 이해를 넓히고 진로와 적성을 탐색할 수 있도록 마련됐다.

27일 서울 강동구 상일동 강동아트센터와 야외 잔디마당 일대에서 열린 '2026 강동 글로벌 미래교육박람회'를 찾은 학생들이 부스를 돌아보며 체험을 하고 있다. 이번 박람회는 관내 초·중·고등학생이 세계 문화와 미래 사회에 대한 이해를 넓히고 진로와 적성을 탐색할 수 있도록 마련됐다.

27일 서울 강동구 상일동 강동아트센터와 야외 잔디마당 일대에서 열린 '2026 강동 글로벌 미래교육박람회'를 찾은 학생들이 세계 의상 체험을 하고 있다. 이번 박람회는 관내 초·중·고등학생이 세계 문화와 미래 사회에 대한 이해를 넓히고 진로와 적성을 탐색할 수 있도록 마련됐다.

27일 서울 강동구 상일동 강동아트센터와 야외 잔디마당 일대에서 열린 '2026 강동 글로벌 미래교육박람회'를 찾은 학생들이 부스를 돌아보며 직업 체험을 하고 있다. 이번 박람회는 관내 초·중·고등학생이 세계 문화와 미래 사회에 대한 이해를 넓히고 진로와 적성을 탐색할 수 있도록 마련됐다.

27일 서울 강동구 상일동 강동아트센터와 야외 잔디마당 일대에서 열린 '2026 강동 글로벌 미래교육박람회'를 찾은 학생들이 부스를 돌아보며 진학 상담을 하고 있다. 이번 박람회는 관내 초·중·고등학생이 세계 문화와 미래 사회에 대한 이해를 넓히고 진로와 적성을 탐색할 수 있도록 마련됐다.

27일 서울 강동구 상일동 강동아트센터와 야외 잔디마당 일대에서 열린 '2026 강동 글로벌 미래교육박람회'를 찾은 학생들이 부스를 돌아보며 체험을 하고 있다. 이번 박람회는 관내 초·중·고등학생이 세계 문화와 미래 사회에 대한 이해를 넓히고 진로와 적성을 탐색할 수 있도록 마련됐다.

이번 박람회는 오전 9시 30분부터 오후 3시까지 주한 대사관 문화원, 진로직업체험센터, 대학 교수와 대학생 등이 참여해 60여 개 부스를 차리고 다양한 프로그램을 운영한다.

행사장은 멘토링존, 메이커존, 글로벌존, 캠퍼스존 등 4개 구역으로 나눠 학습·진학 상담부터 창작 활동, 세계 문화 체험, 대학 전공 실습 등을 제공한다.

강동아트센터 1층 로비의 ‘멘토링존’은 대학생들이 학습 방법과 진학 경험을 공유하는 상담 공간으로 꾸며진다. 학생들은 관심 있는 전공과 진학 준비 과정 등을 선배 멘토에게 직접 물어볼 수 있다.

이수희 강동구청장은 "현장에서 쌓은 경험과 멘토들의 조언을 바탕으로 학생들이 스스로 미래를 설계할 수 있도록 지원하겠다"라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지