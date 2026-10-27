전남도청노조 “무안청사 143명 결원 시정하라”…인사참사 대책 촉구

전남도청공무원노동조합(1노조)이 27일 전남광주시 무안청사 1층에서 기자회견을 열고 조직개편 이후 발생한 인력 불균형 시정과 조직문화 개선 대책 마련을 촉구했다.

노조에 따르면 행정통합 이후 단행된 첫 조직개편 인사에서 광주청사는 1명의 결원이 발생한 반면, 무안청사는 143명의 결원이 발생했다. 노조는 특정 청사의 종전 근무지 보장 원칙으로 인해 인력 불균형이 초래됐으며, 광주청사 건축부서에 보건직과 사회복지직 직원이 배치되는 등 직렬과 전문성에 맞지 않은 인사가 이뤄졌다고 밝혔다.

전남도청공무원노동조합이 27일 오후 전남광주특별시 무안청사 1층에서 기자회견을 열고 ‘인사참사 및 조직문화 후퇴에 대한 대책마련’을 촉구하고 있다. 뉴시스

또한 노조는 이른 아침 회의, 주말·야간 카카오톡 업무 지시, 정무직의 갑작스러운 행사 및 보고 일정 등으로 직원들의 업무 부담이 가중되고 있다고 지적했다. 노조는 이와 관련해 시장과의 면담을 요구했으나 답변을 받지 못한 상태다.

노조는 무안청사를 포함한 동부청사의 143명 결원 발생 경위 공개, 구체적인 충원 계획 수립, 정원 적정성 재검토를 통한 불균형 인사 시정을 요구했다. 이와 함께 직렬과 전문성을 고려한 조직 운영 대책 마련, 이른 아침 회의 중단, 불필요한 보고·회의 축소 등 조직문화 개선 방안을 노조와 소통해 모색할 것을 촉구했다.

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