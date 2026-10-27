김포공항, ‘로봇 발레파킹’ 서비스 운영

“김포공항에서는 로봇한테 주차 맡기세요.”

김포공항 국제선을 이용하는 여객들은 주차 걱정 없이 바로 출국장으로 이동하면 된다.

한국공항공사 홈페이지 팝업 이미지

한국공항공사는 27일 김포공항 국제선 이용객의 주차 편의를 높이기 위해 로봇이 대신 주차하는 ‘인공지능(AI) 로봇 발레파킹’ 시범 서비스를 운영한다고 밝혔다.

‘로봇 발레파킹’ 서비스는 이용객이 지하 1층 주차장의 지정된 구역에 차량을 정차하면 주차 로봇이 차량을 들어 올려 주차면까지 자동으로 옮기는 방식으로 운영된다. 이 서비스 이용객은 빈 주차면을 찾기 위해 주차장을 빙빙 돌아야 하는 불편 없이 차를 세워 놓고 곧바로 출국장으로 이동하면 된다.

또 수하물이 많은 여행객 등이 좁은 주차면에서 승하차하거나 짐을 싣고 내리는 불편을 덜 수 있어 더욱 편리한 주차장 이용이 가능해졌다.

시범 서비스 운영 시간은 오전 10시부터 오후 5시까지다. 서비스 초기에는 안정성 확인을 위해 야간 시간을 제외했다. 향후 이용 수요와 항공편 운항 일정 등을 고려해 운영 시간 연장을 검토할 예정이다.

김포공항 AI 로봇 발레파킹 서비스 예약 메인화면

공사는 시범 서비스 운영 기간 동안 로봇 발레파킹 이용료를 무료로 운영할 계획이다. 주차 요금은 일반 주차와 동일하다.

서비스는 사전 예약제로 운영된다. 이용객은 공사 누리집(www.airport.co.kr)의 팝업 배너나 스마트공항 앱의 로봇주차 예약 메뉴 또는 안내 포스터의 전용 QR코드로 접속해 예약 시스템에서 휴대전화 본인 인증 후 차량 정보와 입·출차 희망 일시 등 간단한 절차를 통해 서비스를 이용할 수 있다.

서비스 이용이 가능한 차량은 전장 5.25m, 전폭 2.15m, 전고 1.85m, 중량 2,650kg 이하이며 일부 기준을 초과하는 대형 세단·SUV는 이용이 제한된다. 이용 전 예약 시스템에서 서비스 이용 가능 여부를 반드시 확인해야 한다.

이용 방법은 이용객이 예약 시간에 맞춰 지정된 구역에 차량을 정차한 후 키오스크(입출차 등록대)에서 입차를 요청하고 입차가 끝나면 카카오톡 메시지로 알림을 받는다. 출차 시에도 동일한 방식으로 출차를 요청하면 차량이 출차 구역으로 나온다. 운영시간 외에는 이용객이 주차면에서 직접 운전해 출차해야한다.

이와함께 공사는 이번 시범 서비스 기간 동안 이용객 만족도 조사를 실시하고 결과를 바탕으로 서비스를 보완한 후 타 공항으로 확대 가능성을 검토할 계획이다.

김원준 한국공항공사 사장은 “로봇 발레파킹은 공항 주차 이용의 불편을 줄이고 주차 공간을 효율적으로 이용할 수 있는 기술”이라며 “이번 시범 운영이 국민이 일상에서 체감하는 서비스로 이어지도록 하겠다”고 말했다.

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