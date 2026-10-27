‘인천 흉기난동’ 최충락, 구치소서 자해… 이마 다쳐 응급실 이송

인천 대형 상업시설에서 시민 10명을 살해하려 한 혐의로 구속 송치된 최충락(59)이 구치소에서 자해 행위를 해 병원 치료를 받았다.

27일 교정 당국에 따르면 최충락은 전날 오전 인천 미추홀구 인천구치소에서 자해해 외부 병원으로 이송됐다.

인천 한 대형 상업시설에서 흉기를 휘둘러 시민 10명을 살해하려 한 혐의로 구속된 최충락(59)이 지난 23일 인천 남동경찰서에서 인천지방공소청으로 송치되고 있다. 연합뉴스

그는 이마를 다쳐 응급실에서 치료받았으며 생명에는 지장이 없는 상태다. 치료를 마친 뒤에는 인천구치소로 복귀했다.

인천구치소 관계자는 “현재 특별사법경찰팀에서 조사를 하고 있다”고 말했다.

앞서 23일 인천 남동경찰서는 살인미수와 공공장소 흉기소지 혐의로 최충락을 구속 송치했다.

최충락은 지난 13일 오후 1시48분쯤 인천 남동구 구월동의 대형 상업시설 씨앤씨(see&see) 건물에서 흉기로 이용객 10명을 공격해 살해하려 한 혐의를 받고 있다.

피해자 10명 가운데 8명이 다쳤고, 부상자 중 심정지 상태로 발견된 19세 여성은 현재까지 의식을 회복하지 못한 채 병원 치료를 받고 있다.

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