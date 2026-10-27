이형일 "올해 국민소득 4만 달러 진입 전망…성과를 국민 삶으로"

올해 3분기 한국경제가 양호한 성장세를 이어가며 정부는 올해 1인당 국민총소득(GNI)이 4만달러대에 확실히 진입할 것으로 27일 내다봤다.



재정경제부는 이날 3분기 실질 국내총생산(GDP) 속보치 관련 자료를 내고 "1인당 GNI는 올해 중 12년 만에 3만달러를 넘어 4만달러대 진입이 확실시된다"고 밝혔다.

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관. 연합뉴스

지난 7월 하반기 경제성장전략 발표 당시보다 원/달러 환율은 내려가고 경상성장률 전망치는 높아지면서 양쪽에서 '플러스' 요인이 됐다고 정부는 설명했다.



재경부 관계자는 "그간 3만달러대에 갇혀있었는데 3만달러를 넘어 4만달러로 진입했고, IMF(국제통화기금) 전망 등을 미뤄볼 때 더 높아질 모멘텀이 있다는 점이 긍정적"이라고 말했다.



정부는 이날 1인당 GDP 기준으로 IMF가 올해 4만4천달러, 내년 4만9천달러, 2028년 5만2천달러를 기록할 것으로 예상했다고 밝혔다.



재경부는 "올해 3분기 경상 GDP도 큰 폭으로 증가한 것으로 예상된다"며 "연간으로는 당초 전망(12.3%)을 상회하는 20% 이상 증가할 것으로 전망된다"고 밝혔다.



정부는 올해 연간 성장률 전망치와 관련해선 상반기 높은 기저에도 견조한 성장세가 유지되고 있다며 올해 3%대 중반 성장할 가능성이 있다고 설명했다.



3분기 민간 소비가 감소했으나 기조적인 소비 회복 흐름은 지속되고 있어 4분기 '플러스' 흐름을 재개할 것으로 예상된다고 덧붙였다.



4분기 반도체 기업 현금 배당과 내년 1분기 성과급 지급 등으로 민간 소비 회복세 확대될 것으로 예상된다고 재경부 관계자는 말했다.



반도체 수출이 견인하는 탄탄한 성장세에도 내수에 온기가 퍼지지 않고 있다는 지적도 꾸준히 제기된다.



정부도 성장세 확대에도 물가 등 민생 부담이 지속되고 있고, 부문별 양극화 등 구조적 문제가 상존한다고 진단했다.

서울 도심 오피스가에서 직장인들이 분주히 발걸음을 옮기며 출근하고 있다. 연합뉴스

이에 정부는 "성장의 온기가 모든 국민의 삶에 퍼질 수 있도록 민생 안정, 양극화 완화 노력에 박차를 가하겠다"고 밝혔다.



이형일 부총리 겸 재경부 장관은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "1인당 국민소득이 2014년 처음 3만달러 넘어선 이후 올해 4만달러대에 진입할 전망"이라며 "중소기업 수출이 올해 역대 최대를 기록하는 점도 고무적"이라고 적었다.



그는 "우리 기업과 국민이 함께 일궈 온 성과"라며 "이제 성과를 국민의 삶으로 넓혀가겠다"고 했다.



그러면서 "성장이 더 많은 일자리와 소득으로 이어지고 높아진 소득이 소비를 뒷받침해 다시 성장을 이끄는 선순환을 통해 '모두의 성장'을 이루겠다"고 덧붙였다.

<연합>

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