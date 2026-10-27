임금근로자 절반 이상 월급 300만원 넘어…복지·의료 일자리 증가

지난 22일 서울 광화문 사거리에서 직장인들이 출근길 걸음을 재촉하고 있다. 뉴시스

국내 임금근로자 가운데 월평균 임금이 300만원 이상인 근로자 비중이 올해 처음으로 절반을 넘어선 것으로 나타났다.

취업자 수는 비거주 복지시설 운영업과 병원 등 보건·복지 분야를 중심으로 증가해 임금 분포와 일자리 증감 양상이 업종별로 다르게 나타났다.

국가데이터처가 27일 발표한 ‘2026년 상반기 지역별 고용조사: 취업자의 산업 및 직업별 특성’에 따르면 올해 4월 기준 임금근로자는 2237만3000명으로 집계됐다.

이 가운데 월평균 임금이 300만원 이상인 근로자 비중은 51.9%였다. 임금 구간별로는 300만~400만원 미만이 22.8%, 400만~500만원 미만이 11.5%, 500만원 이상이 17.6%를 차지했다.

특히 월평균 임금 500만원 이상 근로자 비중은 지난해보다 1.2%포인트 상승했다. 관련 통계가 작성된 2013년 이후 상반기 기준 가장 높은 수준이다. 300만~400만원 미만과 400만~500만원 미만 비중도 각각 0.4%포인트, 0.3%포인트 올랐다.

월평균 임금은 최근 3개월간 주된 일자리에서 받은 각종 상여금과 현물을 포함한 총수령액을 뜻한다. 올해 상반기 반도체 업황과 관련한 상여금 지급 등이 고임금 근로자 비중 확대에 영향을 미쳤을 가능성이 있다.

업종별로는 금융·보험업에서 월평균 임금 500만원 이상 근로자 비중이 40.5%로 가장 높았다.

전문·과학 및 기술 서비스업은 37.5%, 정보통신업은 35.8%였다. 제조업도 해당 비중이 지난해 상반기 22.9%에서 올해 상반기 25.4%로 상승했다.

반면 보건·사회복지 서비스업에서 월평균 임금 500만원 이상 근로자 비중은 5.8%에 그쳤다.

산업대분류별 임금근로자 임금수준 비중. 국가데이터처

취업자 수 증가를 이끈 분야는 보건·복지와 의료 서비스업이었다.

종합복지관과 방문복지 등이 포함되는 비거주 복지시설 운영업 취업자는 184만3000명으로, 지난해 같은 기간보다 15만5000명 늘었다. 전체 취업자에서 차지하는 비중은 6.4%로, 처음으로 6%대를 넘어섰다.

보건의료·복지 수요 증가와 맞물려 병원 취업자는 6만4000명, 의원 취업자는 2만6000명 증가했다. 부동산 관련 서비스업 취업자도 2만9000명 늘었다.

반면 작물재배업 취업자는 8만2000명 줄었다. 건축 기술·엔지니어링 및 관련 기술 서비스업에서는 6만2000명, 종합소매업에서는 3만1000명 감소했다.

연령대별로도 업종에 따라 취업자 증감이 엇갈렸다.

15~29세 취업자는 병원과 고등교육기관에서 각각 9000명 늘었지만, 종합소매업에서는 1만8000명 줄었다. 30~49세 취업자는 병원에서 3만8000명 증가한 반면 건축 기술·엔지니어링 및 관련 기술 서비스업에서는 3만4000명 감소했다.

50세 이상에서는 비거주 복지시설 운영업 취업자가 14만1000명 늘었다. 특히 여성 취업자 비중이 높았던 이 업종에서 남성 취업자도 6만6000명 증가한 것으로 나타났다.

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