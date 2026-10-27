충북경자청, '민간 투자 맞춤 설명회' 개최…지역 기업 자금 유치 물꼬

충북경제자유구역청이 지역 유망 기업의 우수한 기술력을 민간 투자로 연결하기 위한 현장 지원에 나섰다.

충북경제자유구역청은 27일 충북 C&V센터 대회의실에서 ‘2026년 하반기 벤처투자사 맞춤형 투자설명회’를 개최했다. 이 행사에는 전국의 11개 투자기관과 도내 유망기업 14개사, 관계 기관 관계자 등 100여 명이 참석했다.

27일 충북 C&V센터 대회의실에서 열린 ‘2026 하반기 벤처투자사 맞춤형 투자설명회’에서 참석자들이 지역 기업의 투자유치 성공과 성장을 다짐하며 기념촬영을 하고 있다. 충북도 제공

충북경자청이 주최하고 한국소재부품장비투자기관협의회가 주관한 이번 행사는 지역 기업의 우수한 기술력을 민간 투자기관에 알리기 위해 마련됐다. 이를 통해 도내 유망 기업에 실질적인 자금 유치 기회를 제공한다는 구상이다.

이번 설명회는 참가 기업에 실질적인 자금 조달과 성장 기반을 마련할 수 있는 기회를 제공했다. 특히 기업별 투자 수요와 투자사들의 관심 분야를 사전에 맞춘 연계를 강화하는 등 실제 투자 협의로 이어질 가능성을 높였다.

참가 기업들은 전국 단위 투자사 관계자들과 1대1로 직접 만났다. 이 자리에서 자사의 기술력과 사업성을 설명하고 투자 유치를 위한 구체적인 협의를 진행했다.

생명공학 초기기업의 투자유치 성공 전략 강연과 정부 투자지원사업 안내도 함께 이뤄졌다. 이를 통해 자금 조달에 필요한 실무 역량을 다지는 계기를 마련했다.

이와 함께 첨단 신산업 분야 기업들은 기술 설명회를 진행했다. 기업의 독자적인 기술과 성장 가능성을 투자 시장에 알리는 효과를 거두기 위해서다.

이날 행사는 △충북경자청 투자환경 및 주요 개발사업 소개 △생명공학 초기기업 투자유치 전략 강연 △정부 투자지원사업 안내 △유망기업 기술 설명회 △1대1 맞춤형 투자상담 순으로 알차게 진행됐다. 기술 설명회에는 생명공학·의료건강(6개사), 화장품·생명소재(2개사), 인공지능·디지털(2개사), 에너지·환경(1개사) 등 총 11개 기업이 참여했다. 이들 기업은 보유 기술과 시장 경쟁력을 적극적으로 선보였다. 1대1 상담회에서는 기업과 투자사 간의 심도 있는 대화가 이어졌다.

최복수 충북경제자유구역청장은 “우수한 기술력과 성장 가능성을 갖춘 지역 기업이 한 단계 더 도약하기 위해서는 민간 투자기관과의 유기적인 연계가 무엇보다 중요하다”며 “이번 투자설명회가 기업에는 새로운 성장의 기회를, 투자기관에는 유망기업 발굴의 장이 되기를 기대한다”고 말했다.

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