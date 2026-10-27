월급 300만원 넘는 근로자가 절반…500만원 이상 비중도 최대

올해 상반기 전체 임금근로자 가운데 월평균 임금이 300만원을 넘는 근로자가 절반 이상을 차지했다.



임금·물가 상승과 상여금 효과로 500만원 이상 근로자 비중도 역대 최대치였다.

한 사무실에서 직원이 업무를 보고 있는 모습. 연합뉴스

취업자 수는 고령화로 인한 복지 수요로 비거주 복지시설, 병원, 의원 등에서 증가했다.



국가데이터처가 27일 발표한 '2026년 상반기 지역별 고용 조사 : 취업자의 산업 및 직업별 특성'에 따르면 올해 4월 기준 전체 취업자 중 임금근로자는 2천237만3천명으로 집계됐다.



이들 가운데 월평균 임금이 300만원을 넘는 임금 근로자가 처음으로 50% 이상을 차지했다.



300만∼400만원 미만이 22.8%, 400만∼500만원 미만이 11.5%, 500만원 이상이 17.6%로 이를 합쳐 51.9%를 차지했다.



특히 500만원 이상 근로자 비중은 작년보다 1.2%포인트(p) 증가하며 2013년 관련 통계 작성 이래 상반기 기준 가장 높았다.



300만∼400만원 미만, 400만∼500만원 미만 비중도 각각 0.4%p, 0.3%p 상승했다.



월평균 임금은 최근 3개월간 주된 일에서 받은 각종 상여금 및 현물을 포함한 총 수령액을 뜻한다. 올해 상반기 반도체를 주축으로 한 상여금 지급 등이 고임금 비중 확대에 영향을 미친 것으로 보인다.



500만원 이상 비중은 금융·보험업(40.5%), 전문·과학 및 기술 서비스업(37.5%), 정보통신업(35.8%) 등에서 높다.



제조업은 작년 상반기 22.9%에서 올해 상반기 25.4%로 확대됐다.



반면 보건·사회복지 서비스업은 5.8%에 그친다.



취업자 수 증가는 보건·사회복지 서비스업이 이끌고 있다.



종합복지관·방문복지 등이 포함되는 비거주 복지시설 운영업 취업자는 184만3천명으로, 작년 동기보다 15만5천명 증가했다.



전체 취업자 가운데 차지하는 비중은 6.4%로, 처음 6%대를 넘었다.



보건의료·복지 수요 증가로 병원 취업자도 6만4천명, 의원도 2만6천명 늘었다.



부동산 관련 서비스업에서도 2만9천명 증가했다.



반면 작물재배업에서 8만2천명, 건축 기술·엔지니어링 및 관련 기술서비스업에서 6만2천명, 종합소매업에서 3만1천명 줄었다.



15∼29세 청년층 취업자는 병원·고등교육기관(각 9천명)에서 많이 늘고, 종합소매업(-1만8천명)에서 줄었다.



30∼49세도 병원에서 3만8천명 늘었다. 건축 기술·엔지니어링 및 관련 기술서비스업에서는 3만4천명 감소했다.



50세 이상은 비거주 복지시설 운영업에서 14만1천명 늘었다.



주로 여성 취업자가 많았던 비거주 복지시설 운영업에서 남성 취업자가 6만6천명 증가한 점도 주목된다.

<연합>

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