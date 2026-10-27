정계 떠난 홍준표, 측근 구속 위기에 변호사로 법정 등장

지난해 4월 정계 은퇴를 선언한 홍준표 전 대구시장이 27일 정치자금 부정 지출 혐의로 구속영장이 청구된 측근들의 변호인으로 대구지법에 모습을 드러냈다.



국민의힘 대선 후보 경선에서 탈락한 뒤 정치 일선에서 물러난 지 약 1년 6개월 만이다.

홍준표 전 대구시장이 27일 오전 대구지방법원에 도착하고 있다. 홍 전 시장은 이날 '명태균 여론조사비 대납 의혹'으로 구속영장이 청구된 지인의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에서 지인의 변호사 자격으로 법원을 찾았다. 연합뉴스

이날 오전 10시 4분께 대구지법에 도착한 홍 전 시장은 정장 차림으로 취재진 앞에 모습을 드러냈다.



취재진이 직접 변론에 나선 이유에 관해 묻자 홍 전 시장은 "내 직원이잖아"라며 "내 직원이었던 사람들"이라고 말했다.



홍 전 시장은 '명태균 여론조사비 대납' 등 자신을 둘러싼 의혹과 관련해 "이번 사건과는 상관없는 별건"이라고 설명했다.



취재진이 추가로 질문을 하자 그는 "궁금한 게 많으실 것이다"라며 "심문이 끝나고 기자실에서 취재진에게 답변하겠다"고 주장했다.



이날 홍 전 시장은 취재진에게 응답하는 내내 엷은 미소를 띠고 있었다.



홍 전 시장은 약 2분간 취재진과 문답을 나눈 뒤 영장 심문실로 이동했다.



그는 이날 오전 10시 30분 대구지법에서 열린 측근이자 선거용역업체 사장 박모 씨와 선거캠프 회계담당자 김모 씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 변호인으로 참석했다.



이날 영장실질심사는 2021년 국민의힘 대선 경선 당시 홍준표 전 대구시장 선거캠프의 정치자금 부정 지출 의혹과 관련해 진행됐다.



경찰은 홍 전 시장 측 선거용역업체 사장 박 씨와 캠프 회계책임자 김모 씨가 공모해 캠프 정치자금을 부정하게 지출한 정황을 포착했다.



박 씨 등은 대선 경선이 끝난 뒤 허위 증빙서류 등을 사용해 작성한 회계보고서를 선거관리위원회에 제출한 혐의도 받고 있다.



이 중 박 씨는 홍 전 시장 아들 친구인 최모 씨의 후배로, 명태균이 실질적으로 운영한 미래한국연구소에 홍 전 시장 관련 여론조사 비용을 대납했다는 의혹을 받고 있다.



그는 홍 전 시장이 대구시장에 당선된 후 대구시 임기제 공무원으로 채용됐다가 논란이 불거지자 사직했으며, 제기된 혐의를 모두 부인하고 있다.



앞서 경찰은 여론조사비 대납 의혹으로 시민단체에 고발된 홍 전 시장과 박 씨 등 4명을 수사하다가 지난해 7월 특검에 사건 일체를 넘겼다.



이후 지난 3월 사건을 다시 넘겨받아 피의자들을 상대로 압수수색 등을 진행하는 과정에서 당초 고발 사건과 별개의 범죄 혐의를 추가로 확인했다.



경찰은 이날 영장실질심사 결과에 따라 후속 대응 방안을 마련하고, 홍 전 시장 등에 대한 수사도 이어갈 방침이다.



홍 전 시장은 명태균 관련 의혹과 무관하다는 입장을 유지하고 있다.



홍 전 시장은 전날 자신의 페이스북에서 이번 수사를 두고 "제가 보기에는 무리한 수사로 보이고 이 사건은 이번 11월 19일이 공소시효 만료라는데 정계 은퇴한 나까지 타깃으로 삼고 하는 수사라서 부득이하게 직접 나설 수밖에 없다"고 밝혔다.



또 "명태균을 개인적으로 만난 일도 없고 그에게 여론조사를 맡긴 일도 전혀 없다"며 관련 의혹을 부인했다.



박 씨와 김씨에 대한 구속 여부는 이르면 이날 오후 늦게 결정될 전망이다.

<연합>

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