스타벅스 코리아, 아태 바리스타 챔피언십 ‘베스트 시그니처 음료’ 수상

스타벅스 코리아 바리스타가 개발한 창작 음료가 아시아·태평양 지역 바리스타 경연에서 ‘베스트 시그니처 음료’로 선정됐다.

스타벅스 코리아는 지난달 30일부터 이달 2일까지 필리핀 마닐라에서 열린 ‘스타벅스 아시아·태평양 지역 바리스타 챔피언십’에서 김도형 커피 앰배서더가 베스트 시그니처 음료 부문을 수상했다고 27일 밝혔다.

김도형 커피 앰배서더.

올해 10주년을 맞은 대회에는 13개국을 대표하는 스타벅스 파트너 25명이 참가해 브루잉과 라떼아트, 시그니처 음료 등의 과제로 실력을 겨뤘다. 베스트 시그니처 음료 부문은 올해 처음 신설돼 김 앰배서더가 초대 수상자가 됐다.

김 앰배서더는 카페라떼를 재해석한 음료를 선보였다. 우유 단백질이 응고되는 원리를 활용해 우유를 세 차례 맑게 정제하는 ‘밀크 클라리피케이션’ 기법을 적용했다. 우유 풍미는 살리면서 단백질을 제거하고 저온 숙성을 거쳐 유청의 단맛을 끌어올렸다는 설명이다.

우유 단백질이 응고되는 원리를 활용해 우유를 세 차례 맑게 정제하는 ‘밀크 클라리피케이션’ 기법을 적용해 카페라떼를 재해석한 음료를 선보였다.

에스프레소에는 지난해 출시한 한국 한정 원두 ‘별빛 블렌드’를 사용했다. 추출한 에스프레소를 20도 이하로 빠르게 냉각한 뒤 공기를 주입하는 에어레이션 작업을 통해 부드러운 크레마 폼을 구현했다.

음료의 주제는 ‘휴먼 커넥션’이다. 김 앰배서더는 심사위원들이 우유 정제 과정에 직접 참여하도록 해 커피를 매개로 한 고객과 바리스타의 교감을 표현했다.

스타벅스 코리아는 이번 수상 음료를 국내 고객에게 선보이기 위한 출시를 계획하고 있다. 김 앰배서더는 지난해 스타벅스 코리아 커피 앰배서더 컵에서 우승해 2만4000여명의 국내 파트너를 대표해 커피 관련 활동을 해왔다.

신동우 스타벅스 코리아 대표는 “파트너의 실력을 글로벌 무대에서 인정받아 기쁘다”며 “앞으로도 파트너들이 역량을 발휘할 수 있도록 지원하고 차별화된 커피 경험을 선보이겠다”고 말했다.

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