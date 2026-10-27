트럼프 “쓰레기 같은 나라” 막말…노르웨이 “선거 앞두고 말 많아져”

도널드 트럼프 미국 대통령이 노벨평화상 수상 불발에 대한 불만을 노르웨이를 향해 쏟아내자 노르웨이가 반박에 나섰다.

지난 25일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 미시간주 포트휴런의 맥모런 플레이스 스포츠·엔터테인먼트 센터에서 열린 선거 지원 유세를 마친 후 지지자들에게 인사하고 있다. 포트휴런=AP연합

26일(현지시간) 에스펜 바르트 에이데 노르웨이 외무장관은 자국 NRK방송과의 인터뷰에서 트럼프 대통령이 노벨평화상 수상 불발에 따른 분노를 잘못된 대상에 쏟아내고 있다고 지적했다고 로이터통신이 보도했다.

에이데 장관은 “(중간선거를 앞두고) 선거운동이 한창인 트럼프 대통령이 소속 정당 상황이 그다지 좋지 않아 말이 많아진 것 같다”며 “트럼프 대통령은 노벨위원회가 독립적인 기구라는 사실을 잘 알고 있다”고 강조했다.

에이데 장관의 발언은 트럼프 대통령이 노벨평화상과 관련해 노르웨이를 향해 불만을 드러낸 데서 비롯됐다.

트럼프 대통령은 25일 미시간주 포트휴런에서 진행한 선거 유세에서 “솔직히 말해서 노르웨이는 형편없는 나라로 사실상 쓰레기 같은 나라가 됐다”며 “노르웨이와 어떤 관계도 맺고 싶지 않다”고 말했다.

또한 트럼프 대통령은 최근 프랑스에서 고물가 시위 도중 발생한 소요 사태를 이민 문제와 연결 지었다. 이어 일부 국가 출신 이민자들은 미국에 받아들이더라도 노르웨이 출신은 수용하지 않겠다고 밝혔다.

그 이유에 대해서는 “내가 노벨상을 받지 못했기 때문”이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 지난 9일 노벨평화상 수상이 무산된 이후 연일 비판을 이어가고 있다. 올해 노벨평화상은 남아프리카공화국 출신 인권법 전문가인 나비 필라이 전 유엔 인권최고대표가 선정됐다. 이 같은 결과를 두고 트럼프 대통령은 “노르웨이라는 국가에 지울 수 없는 오점”이라고 비난했다.

지난해 마리아 코리나 마차도 베네수엘라 야권 지도자가 노벨평화상을 수상했을 때도 트럼프 대통령은 불만을 숨기지 않았다. 그는 수상 발표 몇 달 뒤 요나스 가르 스퇴레 노르웨이 총리에게 “당신의 나라가 8개 이상의 전쟁을 끝낸 나에게 노벨평화상을 주지 않기로 결정한 만큼 나는 더 이상 오로지 평화만을 생각해야 할 의무를 느끼지 않는다”는 문자메시지를 보내기도 했다.

노벨평화상은 스웨덴이 주관하는 다른 노벨상과는 달리 노르웨이 노벨위원회가 수상자를 선정해 시상한다. 노벨위원회는 노르웨이 정부와 별개로 운영되는 독립기구다.

한편 에이데 장관은 이번 논란에도 양국 간 우호 관계에는 변함이 없다는 입장을 밝혔다. 그는 “우리는 미국과 오랫동안 이어 온 관계를 매우 소중하게 여기며 노르웨이의 외교정책은 흔들림 없이 유지되고 있다”고 말했다.

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