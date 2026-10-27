대우건설, 3분기 영업익 223.7% 급증… 매출 감소에도 수익성 개선

대우건설이 올해 3분기 매출 감소에도 영업이익이 전년 동기 대비 3배 이상 늘었다.

대우건설은 27일 공시를 통해 올해 3분기 연결 기준 매출액 1조8424억원, 영업이익 1832억원을 기록했다고 밝혔다.

대우건설 을지로 사옥. 대우건설 제공

매출액은 지난해 같은 기간(1조9906억원)보다 7.4% 감소했지만, 영업이익은 전년 동기(566억원) 대비 223.7% 증가했다. 영업이익률은 지난해 3분기 약 2.8%에서 올해 약 9.9%로 높아졌다. 사업부문별 매출액은 건축사업부문 1조3001억원, 토목사업부문 3161억원, 플랜트사업부문 1871억원, 기타 연결종속부문 391억원으로 집계됐다.

올해 3분기까지 누적 매출액은 5조8373억원으로 전년 동기(6조3406억원) 대비 7.9% 감소했다. 반면 누적 영업이익은 6711억원으로 지난해 같은 기간(2901억원)보다 131.3% 증가했다. 누적 영업이익률도 지난해 같은 기간보다 6.9%포인트 오른 11.5%를 기록했다.

대우건설 관계자는 “진행 현장 수가 줄어 매출은 다소 감소했지만, 내실 경영 성과로 누계 영업이익과 영업이익률이 크게 개선됐다”고 설명했다.

신규 수주액도 늘었다. 올해 3분기 누적 신규 수주액은 12조4782억원으로 지난해 같은 기간(11조1556억원)보다 11.9% 증가했다. 3분기에는 청라 국제업무단지 M5블록(8181억원), 신이문역세권 재개발(5292억원), 서울 천호A1-1 재개발(3720억원), 서울 청파1구역 재개발(3556억원) 등 국내 건축사업에서 수주가 이뤄졌다.

3분기 말 기준 수주잔고는 54조8550억원으로 지난해 말(50조5968억원)보다 8.4% 늘었다. 연간 매출액 기준 약 6.8년 치 일감에 해당한다.

대우건설은 앞으로도 수익성 위주의 경영을 이어가면서 해외 대형 사업 수주에 나설 계획이다. 대우건설 관계자는 “파푸아뉴기니 LNG CPF, 모잠비크 로부마(Rovuma) LNG 등 주요 대형 프로젝트 수주가 임박했다”며 “남은 기간 양질의 수주와 리스크 관리에 역량을 집중해 올해 목표를 달성하겠다”고 밝혔다.

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