이효리 “이상순 아프면서 대화 늘어…남편 없으면 다 의미 없다”

가수 이효리가 남편 이상순의 건강 이상을 겪은 뒤 부부 사이에 대화가 늘었다고 밝혔다.

이효리는 지난 26일 방송된 JTBC 예능 프로그램 ‘연애전쟁’에서 최근 부부 관계에 생긴 변화를 이야기했다.

이날 방송에서는 운동에 집중하느라 연인에게 충분히 관심을 기울이지 못하는 남성의 사연이 소개됐다. 이를 지켜보던 이효리는 자신의 경험을 바탕으로 가까운 관계일수록 상대방과 충분히 대화해야 한다는 점을 강조했다.

MBC 라디오 FM4U ‘완벽한 하루 이상순입니다’ 공식 SNS 캡처

이효리는 “남편이 아프면서 대화를 많이 했다. 생각보다 서로 몰랐던 게 많았다”고 말했다. 이어 “너무 친하니까 당연히 안다고 생각했는데 말로 표현해 줬으면 좋겠고 설명해 줬으면 좋겠는 게 많았다”고 털어놨다.

이상순은 지난 8월 26일 MBC FM4U 라디오 생방송 진행 중 갑작스러운 컨디션 난조를 겪은 바 있다. 이후 미주신경 기능 저하 증상으로 의료진의 권유에 따라 안정을 취하면서 약 한 달간 방송을 쉬었고, 지난 1일 복귀했다.

이효리는 그동안 자신의 일에 집중하느라 남편과의 관계를 충분히 돌아보지 못했다는 점도 언급했다. 그는 “나도 목표지향적으로 사는 사람이다. 요가하고 방송하고 완전히 올인하면 다른 게 안 보인다”고 말했다.

그러나 남편의 건강 문제를 겪으면서 생각이 달라졌다고 했다. 이효리는 “내 삶에 남편이 없으면 요가가 무슨 소용이 있나, 방송이 무슨 소용이 있나 생각했다. 하나도 의미가 없더라”며 “내가 너무 좋아하는 게 있지만 조금 버리자고 생각했다”고 밝혔다.

이효리는 연인과의 관계를 지키기 위해서는 자신이 좋아하는 일이나 생활 방식도 조절할 필요가 있다고 조언했다. 그는 방송에 소개된 남성에게 “사랑을 지키려면 내가 좋아하는 걸 조금 줄여야 한다”고 말했다.

부부가 평소 대화를 나누는 방법도 공개했다. 이효리는 “우리는 항상 같이 반신욕한다. 그때가 대화 타임이다”라고 설명했다,

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