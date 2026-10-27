낮부터 북서쪽서 찬 공기 유입…한낮 15∼20도로 어제보다 5도↓

27일 북서쪽에서 찬 공기가 유입되면서 기온이 내림세를 보이겠다.



현재 중국 북부지방을 지나는 대기 상층 기압골 뒤쪽으로 북쪽에서 내려오는 차가운 공기가 중국 북부지방에서 남동진하는 지상 고기압의 가장자리를 타고 이날 낮부터 국내로 유입되겠다.

기온이 급격히 떨어지며 추운 날씨를 보인 지난 22일 서울 광화문 사거리에서 직장인들이 출근길 걸음을 재촉하고 있다. 뉴시스

이날 아침 기온은 10∼15도 안팎이었다.



오전 8시 현재 주요 도시 기온은 부산 16.9도, 울산 16.5도, 대구 15.4도, 광주 15.3도, 대전 12.8도, 인천 10.8도, 서울 9.7도 등이다.



낮 최고기온은 찬 공기가 들어오며 15∼20도에 머물겠다.



전날 낮(18∼26도)에 견주면 5도가량 낮은 수준이다.



수요일인 28일은 아침 최저기온이 -1∼8도, 낮 최고기온이 11∼17도에 그치고 바람도 거세게 불면서 꽤 춥겠다. 28일 오전까지 전국적으로 순간풍속 시속 55㎞(산지는 70㎞) 안팎의 강풍이 이어질 것으로 예상된다.



경기북동부와 강원내륙·산지, 충북, 남부지방 내륙지역 일부는 28일 아침 기온이 영하로 내려가겠다. 내륙 곳곳에 얼음이 얼고 서리가 내리겠으니 냉해가 없도록 대비해야 한다.



달 인력이 강해 바닷물 높이가 높은 대조기에 풍랑이 거세겠다.



풍랑특보가 내려진 서해중부먼바다와 서해남부북쪽바깥먼바다, 남해동부바깥먼바다, 제주남쪽먼바다에 28일까지 바람이 시속 30∼60㎞(8∼16㎧)로 매우 강하게 불고 물결이 1.5∼3.5ｍ 높이로 높게 일겠다. 나머지 해상도 이날 오전부터 풍랑이 거세지겠으며, 특히 동해중부먼바다와 동해남부북쪽먼바다에서는 물결이 최고 5.0ｍ 이상 높이로 높겠다.

<연합>

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