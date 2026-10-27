리디아 고, ‘영부인과 골프 라운드’ 의혹에 “저와는 전혀 무관”

프로골퍼 리디아 고가 김혜경 여사와의 골프 라운딩 의혹을 강하게 부인했다.

2024년 9월25일 프로골퍼 리디아 고가 인천 청라국제도시 하나글로벌캠퍼스에서 열린 하나금융그룹 챔피언십 기자회견에 참석하고 있다. 뉴시스

27일 골프계에 따르면 뉴질랜드 교포인 리디아 고는 전날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 “오늘 보도된 기사 내용은 사실이 아니다”라며 자신과는 무관한 내용이라고 밝혔다.

이어 “특히 기사에서 언급된 해당 일자에는 후원사 공식 행사 일정을 소화하고 있었다”며 “보도된 내용과는 어떠한 관련도 없다”고 강조했다.

그러면서 “사실관계가 확인되지 않은 허위사실을 유포하거나 저의 명예를 훼손하는 기사, 게시물과 댓글에 대해서는 사안에 따라 법적 대응을 진행할 예정”이라고 덧붙였다.

프로골퍼 리디아 고의 입장문(빨간 네모)이 올라온 인스타그램 계정. 리디아 고 인스타그램 계정 캡처

앞서 국민의힘 주진우 의원은 김 여사가 서울 역삼동 화재가 발생한 지난 20일 유명 프로골퍼를 대동해 골프를 쳤다며 26일 주장했고, 더불어민주당은 ‘황당무계한 소설’이라며 법적 조치를 언급했다.

청와대는 주 의원의 주장을 인용한 보도에 ‘사실에 근거하지 않은 주장 인용’이라며 보도에 신중을 기해달라는 입장을 냈다.

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