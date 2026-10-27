트럼프 "중간선거 '유권자 사기' 신고자에 13억원 지급"

도널드 트럼프 미국 대통령이 26일(현지시간) 선거 부정행위 신고자에 100만 달러(약 13억3천만원) 보상금을 내걸었다.



트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 "과거 선거나 다가오는 2026년 중간선거에서 유권자 사기를 신고하는 사람에게는 사기를 저지른 이들이 체포되고 유죄 판결을 받을 경우 100만 달러가 지급될 것"이라고 적었다.

도날드 트럼프. AFP연합뉴스

'유권자 사기'(voter fraud)는 적법한 투표권을 지닌 미국 시민권자가 아닌 이민자가 유권자로 등록해 투표하는 것을 비롯해 중복 투표, 투표용지 조작 등 불법 투표행위를 통칭한다.



그동안 트럼프 대통령은 뚜렷한 증거 없이 2020년 대선에서 광범위한 부정선거가 이뤄진 탓에 조 바이든 전 대통령에게 승리를 빼앗겼다는 주장을 지속해왔다.



아울러 이번 중간선거에서도 야당인 민주당이 주도하는 부정행위가 발생할 가능성이 크다고 주장해왔다.



민주당 정권에서 무분별하게 불법 이민자를 수용해왔고, 이들이 대거 유권자로 둔갑해 자신과 공화당에 불리하게 투표를 해왔다는 게 트럼프 대통령의 논리다.



이처럼 트럼프 대통령이 11월 중간선거를 1주일 앞두고 거액의 보상금을 제시하며 부정선거 가능성을 시사한 것은 공화당의 패색이 짙은 상황에서 선거 결과 불복을 위한 사전 작업이 아니냐는 관측이 나온다.

<연합>

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