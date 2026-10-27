혈압약 먹다 두통약 한 알 더했을 뿐인데…콩팥 손상 위험 커진다

이뇨제를 복용하는 사람이 두통이나 근육통 때문에 이부프로펜 같은 소염진통제를 추가하면 급성 콩팥 손상 위험이 높아질 수 있다.

두통이나 근육통 때문에 평소 먹던 약에 진통제를 추가하는 경우가 있다. 일부 약물은 함께 복용할 때 급성 콩팥 손상 위험을 높일 수 있어 주의가 필요하다. Pexels

혈압약과 이뇨제를 한 알에 합친 복합제가 판매되고 있어, 이뇨제를 따로 먹지 않더라도 복용 중인 혈압약에 해당 성분이 들어 있을 수 있다.

◆9만명 분석…이뇨제·소염진통제 병용 시 위험 커져

일본 교토대병원 연구진은 최근 국제학술지 ‘Journal of Pharmaceutical Health Care and Sciences’에 약물 조합별 급성 콩팥 손상 위험을 분석한 연구를 발표했다.

연구진은 2014년 4월부터 2024년 1월까지의 일본 의료 청구 데이터를 분석했다. 급성 콩팥 손상을 한 차례 이상 겪고 관련 약물을 처방받은 환자 9만2880명이 대상이었다. 이들의 급성 콩팥 손상은 모두 10만9351건이었다. 같은 사람이 특정 약물을 복용한 기간과 복용하지 않은 기간을 비교하는 방식이다.

두 계열 약물 병용 조합 가운데 이뇨제와 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs)를 함께 썼을 때 위험 증가가 가장 컸다.

여기에 ACE 억제제나 안지오텐신Ⅱ 수용체 차단제(ARB) 계열 혈압약을 추가했을 때 발생률비(IRR)는 1.01(95% 신뢰구간 0.86~1.19)이었다. 혈압약 추가에 따른 위험 차이는 통계적 유의성 기준에 미치지 못했다. 이뇨제와 소염진통제만 함께 복용해도 주의가 필요하다는 뜻이다.

이뇨제를 여러 개 함께 쓸수록 위험이 높아졌고, 종류별로는 루프이뇨제에서 가장 높았다. 연구에는 한계도 있다. 급성 콩팥 손상 여부를 진단코드로 판단해 일부 사례가 잘못 분류됐을 가능성이 있다. 약물 복용 중 발생한 심부전 악화나 탈수도 결과에 영향을 미쳤을 수 있다.

첫 급성 콩팥 손상 사례만 분석했을 때는 세 계열을 함께 복용한 경우의 상대적 위험이 두 계열 병용보다 낮게 나타났다. 분석 기준에 따라 결과에 차이가 있었던 셈이다.

◆41만명 분석…세 종류 함께 먹으면 위험 2배

2025년 영국 임상약리학 저널(British Journal of Clinical Pharmacology)에 실린 메타분석에서도 세 계열 약물 병용과 급성 콩팥 손상의 연관성이 확인됐다. ACE 억제제·ARB, 이뇨제, 소염진통제를 함께 쓰는 조합은 의학계에서 ‘트리플 와미(Triple Whammy)’로 부른다.

연구진은 2023년 8월까지 발표된 환자·대조군 연구 5건(총 41만130명)을 검토하고, 이 중 4건을 합쳐 위험을 분석했다.

세 계열 약물을 함께 복용한 사람은 그렇지 않은 사람보다 12개월 이내 급성 콩팥 손상이 발생할 오즈가 2.01배 높았다(95% 신뢰구간 1.30~3.10). 오즈는 질환이 생길 가능성과 생기지 않을 가능성을 비교한 수치다.

연구 간 차이를 나타내는 지표 I²가 90%로 컸고, 연구진은 근거의 신뢰도를 ‘낮음’으로 평가했다. 사망 위험은 자료가 부족해 결론을 내리지 못했다.

세 약물은 각기 다른 경로로 콩팥에 영향을 준다. 소염진통제는 콩팥으로 가는 혈류를 유지하는 물질의 생성을 억제한다.

ACE 억제제와 ARB는 콩팥에서 혈액을 거르는 압력을 낮추고, 이뇨제는 소변 배출을 늘려 체내 수분과 혈액량을 줄인다. 함께 복용하면 콩팥으로 가는 혈액량이 줄고 여과 압력까지 낮아져 콩팥 기능이 갑자기 떨어질 수 있다.

◆혈압약 한 알에 이뇨제까지…진통제 추가 전 확인해야

국내에도 혈압약과 이뇨제를 합친 복합제가 허가돼 있다. 식품의약품안전처 의약품안전나라에 따르면 로사르탄과 히드로클로로티아지드가 들어 있는 코자플러스정 계열, 텔미사르탄과 히드로클로로티아지드를 결합한 텔카디플러스정이 대표적이다.

로사르탄과 텔미사르탄은 ARB 계열 혈압약이고, 히드로클로로티아지드는 티아지드계 이뇨제다. 이런 복합제를 먹는 사람이 이부프로펜 같은 소염진통제를 더하면 알약 두 알만으로 세 종류 약물을 함께 복용하게 된다. 알약 개수보다 각 약의 성분을 확인하는 것이 중요하다.

국내 허가사항에도 주의 문구가 있다.

텔미사르탄·히드로클로로티아지드 복합제의 허가사항은 탈수 상태이거나 신기능이 손상된 고령 환자 등이 소염진통제를 병용하면 급성 신부전 등 신기능 악화가 생길 수 있다고 안내한다. 병용을 시작할 때 신기능을 확인하고 경과를 관찰하라는 내용도 들어 있다.

탈수가 겹치면 위험이 더 커진다. 심한 설사·구토나 고열로 수분이 부족해지면 콩팥으로 가는 혈액량이 줄기 때문이다. 이런 상태에서 진통제가 필요하면 먼저 의료진과 상의해야 하고, 혈압약이나 이뇨제를 임의로 끊어서도 안 된다.

일부 종합감기약에는 이부프로펜 같은 소염진통제가 들어 있어, 별도의 두통약을 더 먹으면 같은 성분을 중복 복용할 수 있다.

콩팥 기능이 떨어진 사람은 특히 조심해야 한다. 미국신장재단(NKF)은 만성 콩팥병 환자, 그중에서도 추정사구체여과율(eGFR)이 60mL/min/1.73㎡ 미만인 경우 소염진통제를 피하라고 권고한다.

혈압약·이뇨제·소염진통제를 함께 복용하면 콩팥으로 가는 혈류가 줄어 신장 기능에 부담을 줄 수 있다. 약물 병용에 따른 콩팥 손상 위험을 표현한 AI 생성 이미지

고혈압이나 심부전이 있거나 ACE 억제제·ARB·이뇨제를 복용하는 사람도 의료진과 상의 없이 소염진통제를 쓰지 않는 게 좋다.

콩팥 기능 저하는 초기에 증상이 없을 수 있어 혈액검사(크레아티닌·eGFR)와 소변검사(알부민뇨)로 확인해야 한다. 소변량이 갑자기 줄거나 부종, 호흡곤란이 생기면 즉시 진료를 받아야 한다.

진통제가 필요하면 아세트아미노펜이 대안이 될 수 있다. NKF는 권장 용량 내에서 콩팥에 상대적으로 안전한 선택지로 설명한다. 간질환이 있거나 다른 감기약에 같은 성분이 들어 있으면 과량 복용에 주의해야 한다.

먼저 복용 중인 혈압약에 이뇨제 성분이 들어 있는지, 추가로 먹으려는 진통제가 비스테로이드성 소염진통제인지 확인해야 한다. 약 봉투나 처방약 목록을 약사에게 보여주고 함께 복용해도 되는지 상담하면 위험한 약물 조합을 피하는 데 도움이 된다.

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