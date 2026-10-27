AI 숏폼으로 통했다…경기도의회, ‘대한민국 SNS 대상’ 9년 연속 수상

경기도의회가 도민 눈높이에 맞춘 인공지능(AI) 기반 영상 콘텐츠와 소통 행보를 인정받아 ‘대한민국 SNS 대상’에서 9년 연속 대상을 차지했다.

경기도의회는 26일 서울 한국프레스센터에서 열린 ‘제16회 2026 대한민국 SNS 대상’ 시상식에서 비영리 부문 대상을 받았다고 밝혔다. 사단법인 한국소셜콘텐츠진흥협회가 주관하는 이 상은 기업과 공공기관의 소셜미디어 활용 성과와 양방향 소통 역량을 종합적으로 평가해 수여한다.

26일 한국프레스센터에서 열린 ‘2026 대한민국 SNS 대상’ 사상식에서 경기도의회 사무처 박호순 의정국장(오른쪽)이 기념 촬영을 하고 있다. 경기도의회 제공

도의회는 블로그, 인스타그램, 페이스북 등 공식 SNS 채널을 통해 주요 조례와 의정 소식을 쉽고 친근하게 전달한 점에서 높은 평가를 받았다. 올해는 최신 AI 기술을 접목해 의회 마스코트인 ‘소원이(소처럼 성실히 일하고 도민의 소원을 이루는 도의원)’ 가족 캐릭터를 활용한 AI 숏폼 영상을 선보여 호응을 얻었다.

이 같은 콘텐츠 다변화에 힘입어 올해 9월 기준 도의회 인스타그램 팔로워는 전년 동기 대비 20.6%(5814명) 늘었다. 블로그 누적 조회수도 84만회 이상 급증했다.

남종섭 경기도의회 의장은 “의정활동을 충실히 수행하는 것만큼 그 성과를 도민께 알기 쉽게 전달하는 것도 중요하다”며 “앞으로도 신기술과 다채로운 콘텐츠를 활용해 도민이 체감하는 의정을 펼치겠다”고 밝혔다.

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