평택시, 골목형상점가 4곳 추가 지정…16곳·1770점포로 확대

경기 평택시가 지역 골목상권에 활력을 불어넣고 소상공인의 경영 안정을 돕기 위해 골목형상점가 4곳을 신규 지정했다.

평택시는 26일 지정서 전달식을 열고 평택고덕소상공인(25곳), 센트럴자이(123곳), 소사벌로데오(61곳), 평택중앙(189곳) 상권을 제12~15호 골목형상점가로 지정했다고 밝혔다.

최원용 평택시장(오른쪽 다섯 번째)이 21일 골목형상점가 신규 지정서 전달식을 열고 상인회 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 평택시 제공

이번 추가 지정으로 평택시 내 골목형상점가 및 일반 상점가는 기존 12곳에서 총 16곳으로 늘어났다. 지원 혜택을 받는 점포 역시 1770곳으로 확대됐다.

골목형상점가로 지정되면 온누리상품권 가맹점 등록이 가능해져 소비자 유입 효과가 기대된다. 정부 및 지자체의 각종 소상공인 지원 공모사업에 신청할 수 있는 자격도 부여된다.

최원용 시장은 “신규 지정된 4개 상권이 침체된 골목상권에 새로운 활력을 불어넣고 소상공인의 자립 기반을 강화하는 계기가 되길 기대한다”며 “앞으로도 현장의 애로사항을 청취해 상권 활성화를 위한 현안을 함께 해결해 나가겠다”고 강조했다.

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