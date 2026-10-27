“말산업·여가 특구”…주말도 잊은 이천시 경마공원 유치 ‘총력전’

경기 이천시가 과천 경마공원(렛츠런파크) 유치를 지역의 신성장 동력으로 삼고 총력전에 나섰다. 최적 후보지 선정을 마친 데 이어 자문단을 구성하고, 시장과 공무원들이 휴일까지 반납한 채 현장 견학에 나섰다.

경마공원 유치를 위해 25일 렛츠런파크 서울을 방문한 성수석 이천시장이 마구간을 둘러보고 있다. 이천시 제공

◆4개 읍·면 경합…최적 후보지로 ‘장호원읍’ 선정

이천시는 최근 과천 경마공원 유치를 희망한 4개 읍·면(장호원읍, 부발읍, 신둔면, 호법면) 5개 부지에 대한 종합 검토를 마치고, 1순위 후보지로 장호원읍, 예비 후보지로 호법면을 각각 선정했다.

시는 부지 규모와 지형, 교통 접근성, 토지 확보 비용 및 사업 실현 가능성 등을 심사해 장호원읍의 우수한 입지 조건을 확인했다고 밝혔다. 장호원읍의 풍부한 자연환경과 말산업 기반을 결합해 ‘말산업·복지·여가 종합 특구’라는 차별화된 도시 모델을 제시할 방침이다.

경마공원 유치를 위해 25일 렛츠런파크 서울을 방문한 이천시청 공무원들이 기념촬영을 하고 있다. 이천시 제공

◆민·관·학 16인 ‘경마공원 유치 자문단’ 가동

유치 전략의 전문성을 더하기 위해 시는 말산업 전문가, 시민 대표, 도·시의원 등 16명으로 구성된 ‘경마공원 유치 자문단’도 지난 21일 공식 출범했다.

자문단은 경마공원이 단일 체육시설을 넘어 관광·문화·상권 활성화 등 여러 방면에서 파급 효과를 낼 수 있도록 이천시만의 강점을 담은 맞춤형 제안서를 구체화할 계획이다. 향후 정부 및 마사회의 공모 기준 발표에 맞춰 도시계획, 교통, 관광 분야 전문가를 추가 위촉해 유치 확정 시까지 대응력을 극대화할 방침이다.

이천시청

◆시장·공직자 40여명, ‘렛츠런파크 서울’ 휴일 견학

유치 열기는 공직사회 내부로 확산하고 있다. 성수석 시장을 비롯해 국장급 간부와 직원 40여명은 25일 주말 휴일을 반납하고 과천시 ‘렛츠런파크 서울’을 방문해 운영 실태를 살펴봤다.

시 내부 게시판을 통해 자발적으로 모인 참관단은 관람시설과 가족 편의시설, 산책로, 일자리 창출 현장을 둘러보며 경마공원을 ‘복합 문화·여가 공간’으로 탈바꿈시킬 구상을 가다듬었다.

특히 성 시장은 현장에서 한국마사회 부회장과 즉석 면담을 갖고 이천시의 강력한 유치 의지를 전달하며 협력을 부탁했다.

성 시장은 “휴일마저 잊은 공직자들의 열정과 지역 주민들의 지지가 유치 추진의 강력한 동력”이라며 “교통 접근성과 관광 인프라 연계성을 정비해 이천을 수도권 최고의 말산업·여가 특구로 만들겠다”고 강조했다.

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