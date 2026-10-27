화성시, 우주항공산업 ‘드림팀’ 띄운다…민·관·학·연 60명 결성

경기 화성시가 반도체와 미래 모빌리티에 이어 우주항공산업을 차세대 핵심 성장동력으로 육성하기 위한 대형 민·관·학·연 협력기구를 공식 출범한다.

화성시는 내달 3일 서울 코엑스에서 열리는 글로벌 인공지능(AI) 엑스포 ‘MARS 2026’ 개막 현장에서 ‘화성특례시 우주항공산업 추진단’ 출범식과 ‘SPACE AI 포럼’을 개최하고 화성형 우주항공 산업 비전을 선포한다고 26일 밝혔다.

지난해 열린 ‘MARS 2026’ 개막식에서 정명근 경기 화성시장이 AI 미래도시를 선언하고 있다. 화성시 제공

이번에 결성된 추진단은 국내 우주항공 및 AI 분야 전문가 60명이 참여하는 전문가 집단이다. 추진단은 앞으로 2년간 화성시의 우주항공산업 육성 전략과 핵심 사업을 발굴하고, 정부 정책과 연계한 기업 유치 및 산업 생태계 조성을 지원한다.

조직은 고문단(7명)을 비롯해 정책·기획(7명), 우주(19명), 항공(10명), 인공지능(17명) 등 4개 전문 분과로 구성됐다. 고문단에는 김승조 전 한국항공우주연구원장(서울대 명예교수) 등이 참여해 정책 방향을 자문한다.

정책·기획 분과는 조례 제정과 정부 공모사업 대응, 특화단지 지정 및 중장기 로드맵 수립을 담당한다. 우주 분과는 최경일 KT SAT 대표, 최영준 한국천문연구원 부원장, 김수종 이노스페이스 대표 등이 참여해 저궤도 위성, 부품·소재 개발 및 우주 데이터 산업을 이끈다.

화성시의 ‘MARS 2026’ 행사 포스터

항공 분과는 강왕구 항우연 단장, 김규홍 서울대 교수 등이 도심항공교통(UAM)과 AI 드론 생태계 조성을 맡으며, AI 분과는 조영훈 한국로봇산업진흥원장, 장동의 KAIST 교수 등이 참여해 우주항공 데이터 융합과 피지컬 AI 기반 자율화 기술의 현장 적용을 지원한다.

출범식 당일 열리는 2부 ‘SPACE AI 포럼’에서는 최경일 대표의 ‘우주 AI와 화성의 기회’ 기조발표를 시작으로 우주항공 반도체 시장 전망, AI 드론 생태계, 미래항공 모빌리티(AAM) 전략 발표와 종합토론이 진행된다.

화성시는 민선 8기의 전담 TF 성과를 토대로 내년까지 ‘우주항공 육성 종합계획 수립’을 마치고 화성형 우주 클러스터 조성에 속도를 낼 방침이다.

정명근 시장은 “도시 이름 화성(華城)이 무한한 우주(MARS)를 향한 가장 뜨거운 도전의 아이콘이 될 수 있도록 미래 100년 먹거리를 차질 없이 준비하겠다”고 밝혔다.

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