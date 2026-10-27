산업과 도시가 일군 40년…안산시, 특별기획전 ‘산업×도시=40’ 개막

반월·시화 국가산업단지의 배후도시로 시작해 대한민국 대표 산업도시로 입지를 다져온 경기 안산시가 시 승격 40주년을 맞아 지나온 발자취와 도시 성장 역사를 되돌아보는 특별기획전을 마련했다.

23일 경기 안산산업역사박물관에서 열린 시 승격 40주년 기념 ‘산업×도시=40’ 전시회 개막식. 안산시 제공

안산시는 이달 23일 안산산업역사박물관에서 특별기획전 ‘산업×도시=40’을 개막했다고 26일 밝혔다. 1986년 시 승격 이후 40년간 산업 기술 발전이 시민의 일상과 도시 풍경에 미친 변화를 조명하는 이번 전시는 ‘전자다반사’와 ‘도시의 생애주기’ 두 가지 주제로 나뉘어 진행된다.

1부 ‘전자다반사’에서는 옛 라디오와 텔레비전, 다이얼 전화기, 초기 PC통신(하이텔) 기기 등 과거 생활 속 전자제품을 직접 만져보고 체험하는 공간을 구성해 기성세대의 추억과 미래세대의 공감을 잇는다.

2부 ‘도시의 생애주기’에서는 계획도시 안산의 형성 과정과 주거·교통 변천사, 시민들이 기증한 일상 사진과 일기 등을 통해 도시 역사가 개인의 삶과 기록으로 이뤄졌음을 보여준다.

안산시청

이민근 시장은 “안산의 지난 40년은 산업 성장과 도시 발전, 그리고 그 안에서 살아온 시민들이 함께 만들어 온 소중한 역사”라며 “이번 전시가 도시에 대한 자부심을 돌아보고 미래 세대에게 도시의 가치를 전하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

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