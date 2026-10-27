“선(先)교통·후(後)입주 지켜라”…하남시, 교산신도시 인프라 구축 촉구

수도권 집값 상승과 전셋값 폭등으로 주거비 부담이 가중되는 가운데 경기 하남시가 정부와 한국토지주택공사(LH)를 향해 3기 신도시인 교산신도시의 조속한 주택 공급과 ‘선(先)교통·기반시설, 후(後)입주’ 원칙의 이행을 촉구했다.

이현재 하남시장은 26일 “교산신도시 지정 발표 후 8년이 지났고 전체 39개 아파트 블록 중 26개 블록이 주택사업승인을 받았음에도 2029년 6월 입주 예정인 A2블록 외에는 분양 공급 공고조차 이뤄지지 않고 있다”며 조속한 절차 착수를 촉구했다.

하남시청.

하남시는 과거 미사·감일·위례신도시 개발 당시 주택 입주가 기반시설 확충보다 앞서 진행되면서 극심한 교통난과 생활 인프라 부족 사태를 겪은 바 있다.

이에 시는 부족한 생활SOC 24곳을 보완하기 위해 4906억원(현재 가치 약 7000억원)의 자체 재원을 투입했던 과오를 되풀이하지 않기 위해 인프라 선제 구축 조치가 필수라는 입장이다.

특히 핵심 광역교통망인 ‘송파하남선’ 철도는 준공 예정 시점이 2032년으로, 첫 입주 시점(2029년 6월)보다 약 3년 늦어질 전망이다.

이현재 하남시장

이에 시는 입주 초기 교통 대란을 막기 위해 철도 개통 전 이용 가능한 버스 노선 확충, 도로망 정비, 환승 체계 구축 등 실효성 있는 대체 교통대책을 입주 전까지 반드시 마련해야 한다고 강조했다.

아울러 자족도시 조성을 위해 자족 용지 공급 시기 및 기업 유치 로드맵을 신속히 확정하고, 1년6개월 이상 표류 중인 하남시-LH 간 현안 일괄 타결 잠정 합의안을 조속히 이행할 것을 요구했다.

이 시장은 “하남시 1순위 청약통장 보유자만 14만명에 달한다”며 “필수 기반시설을 완비한 뒤 권역별 입주가 이뤄지도록 정부와 LH가 책임 있게 나서야 한다”고 밝혔다.

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