캐릭터 ‘조아용’ 터졌다…용인시, ‘대한민국 SNS 대상’ 수상

경기 용인시가 시 공식 캐릭터 ‘조아용’과 시민 참여형 콘텐츠를 앞세워 온라인 소통 역량을 입증했다.

용인시는 한국소셜콘텐츠진흥협회가 주관하는 ‘2026 대한민국 SNS 대상’ 공공부문 기초지자체(市) 부문에서 대상을 받았다고 26일 밝혔다. 전날 한국프레스센터에서 열린 시상식에서 용인시는 전국 22개 시와 치열한 경쟁을 벌인 끝에 당당히 최고상의 영예를 안았다.

이상일 시장(가운데)과 시 관계자들이 ‘대한민국 SNS 대상’ 수상 기념 촬영을 하고 있다. 용인시 제공

용인시는 블로그, 인스타그램, 카카오스토리, 카카오톡 채널, 페이스북 등 5개 주요 SNS 채널을 운영하며 매체별 이용자 특성에 맞춘 차별화된 콘텐츠를 선보여 높은 평가를 받았다.

특히 구독자 6만2000명을 보유한 인스타그램에서는 시 대표 캐릭터 ‘조아용’을 적극 활용한 숏폼 영상과 카드뉴스를 기획해 학생과 청년층에게 복잡한 시정 정보를 친근하게 전달했다.

이와 함께 지역 현장을 누비는 ‘시민 서포터즈’의 활약도 수상의 주요 요인으로 꼽혔다. 시민 눈높이에서 지역 축제, 행사의 생생한 현장과 유익한 생활 정보를 전달해 일방적 홍보를 넘어 양방향 참여형 소통 채널로 발전시켰다는 평가를 들었다.

이상일 시장은 “이번 수상은 용인시 SNS가 단순한 행정 홍보 수단을 넘어 시민과 온전히 호흡하는 소통의 장으로 뿌리내렸음을 보여준 성과”라며 “앞으로도 시민 친화적 콘텐츠를 지속해서 발굴하고 시민들의 목소리에 귀 기울이겠다”고 밝혔다.

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