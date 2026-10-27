소부장·딥테크 기업에 ‘G-펀드 단비’…경과원, 투자상담회 참가기업 모집

경기도경제과학진흥원(경과원)이 도내 우수 기술기업의 자금난 해소와 성장을 돕기 위해 민간 투자자와 직접 만나는 맞춤형 투자유치 무대를 마련한다.

경과원은 내달 26일 고양시 경기창업혁신공간 북서부권에서 열리는 ‘WIXG(윅스지) 경기도 G-펀드 투자상담회’에 참가할 도내 중소·벤처기업 25곳을 11월9일까지 모집한다고 26일 밝혔다.

경기도경제과학진흥원(경과원) 광교 사무소.

이번 행사는 독보적 기술력을 갖추고도 초기 자금 확보에 어려움을 겪는 소재·부품·장비(소부장) 기업과 정보통신기술(ICT), 인공지능(AI), 로보틱스 등 첨단 딥테크 기업을 중점 지원하기 위해 기획됐다.

상담회는 G-펀드의 주요 투자 방향과 절차를 안내하는 사업설명회와 사전 IR 검토에 기반한 일대일 밀착 투자상담회로 진행된다. 플래티넘기술투자 등 관련 분야 전문 투자사들이 대거 참여해 참여 기업과 30분 단위로 상담을 이어간다.

특히 투자유치 효과를 극대화하기 위해 기업 성장 단계별 맞춤형 투트랙 시스템을 운용한다. 투자 이력이 없는 초기 기업 대상의 ‘SEED-UP(시드업)’ 트랙에서는 창업기획자(AC)가 비즈니스 모델 검증 및 IR 보완 컨설팅을 제공한다.

기존 투자유치 경험이 있는 기업을 위한 ‘SCALE-UP(스케일업)’ 트랙에서는 벤처캐피털(VC) 심사역이 후속 투자, 기업공개(IPO), 인수합병(M&A) 등 스케일업 전략을 조언한다.

참가를 희망하는 도내 소부장·딥테크 기업은 ‘경기기업비서’ 누리집이나 포스터 QR코드를 통해 신청하면 된다. 경과원은 11월20일까지 매칭 결과를 개별 안내하고, 행사 이후에도 실질적 투자 결실로 이어지도록 사후 연계 지원을 지속할 방침이다.

김현곤 경과원장은 “혁신 기술을 보유한 지역 기업이 제때 적합한 투자자를 만나는 것이 성장의 핵심”이라며 “이번 상담회가 도내 기술기업의 경쟁력을 투자유치와 사업 확장으로 연결하는 결정적 전환점이 되길 기대한다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지