31일부터 홍익병원 사거리 지하차도 통행 폐쇄

서울시가 국회대로에 지하차도를 건설하고 상부에 대규모 공원을 조성하는 사업을 본격화한다. 공사구역 확보를 위해 31일 오전 7시부터 홍익병원사거리 하부 지하차도 통행을 폐쇄하고 지상 7차로 평면교차로로 교통체계를 전환한다. 차량 중심의 공간을 녹지와 휴식, 문화가 어우러진 공간으로 바꿔 시민들의 일상에 여유와 활력을 더한다는 구상이다.



시는 홍익병원사거리 일대 교통체계를 전환하고 ‘국회대로 지하차도 및 상부공원화 사업’에 속도를 낸다고 26일 밝혔다. 신월IC부터 국회의사당 교차로까지 총 7.6㎞ 구간에 지하차도 4.1㎞를 건설하고 나머지 3.5㎞의 도로 공간을 재편하는 게 핵심이다.



상부에는 광화문광장의 약 3배, 서울광장의 약 8배에 달하는 11만㎡ 규모의 선형공원을 조성한다. 잔디광장과 커뮤니티센터, 정원문화센터 등을 마련하고 서서울호수공원에서 국회대로를 거쳐 안양천과 한강으로 이어지는 녹지·수변축을 구축한다. 지하차도는 2031년 6월 개통, 상부공원은 2032년 6월 완공이 목표다.



시는 당초 목동 4·7단지 구간의 기존 지하차도 위에 덮개를 설치해 약 3m 높이의 단차가 발생하도록 할 계획이었으나 공원 이용에 불편이 있다는 주민 의견을 반영해 설계를 바꿨다.



교통전환 이후 홍익병원사거리 동·서측 유턴은 금지된다. 목동7단지 측면도로의 인천→여의도 방향은 기존 2차로에서 3차로로 넓혀 내년 6월까지 한시적으로 운영한다.



시의 분석 결과 교통전환 이후 신월IC∼국회의사당 통행시간은 여의도 방향이 23분에서 27분으로, 반대 방향은 24분에서 29분으로 늘어날 전망이다. 반면 강서구에서 여의도로 향하는 차량은 지상 교차로에서 좌회전한 뒤 경인1지하차도로 바로 진입할 수 있도록 동선을 개선해 출근시간대 통행시간이 약 3분 줄어들 것으로 예상했다.



시는 교통상황을 실시간으로 점검하고 출퇴근시간대 교차로에 교통통제요원과 보행도우미를 집중적으로 배치할 예정이다.

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