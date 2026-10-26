조주홍 영덕군수, 인구감소지역 시장·군수·구청장협의회 부회장 선임

조주홍 경북 영덕군수가 제3기 인구감소지역 시장·군수·구청장협의회 부회장으로 선임됐다고 26일 밝혔다.

인구감소지역 시장·군수·구청장협의회는 2023년 9월 전국 89개 인구감소지역 기초자치단체가 참여해 출범한 협의체다.

협의체는 지역 간 연대와 협력을 바탕으로 인구감소 문제에 공동 대응하고 국가정책 건의, 제도 개선, 공동 현안에 대한 조사·연구 등 다양한 활동을 추진하고 있다.

조주홍 군수의 부회장 선임은 민선 9기 제2차 경북도시장군수협의회의 협의를 통해 이뤄졌다.

특히 조 군수는 인구감소와 지방소멸 위기에 대한 공동 대응의 필요성에 공감해 부회장직을 자원했으며, 앞으로 경북도 내 15개 인구감소지역 시·군의 협력을 이끌고 협의회의 주요 정책 결정과 권역별 의견 조정, 대외 협력 활동 등에 참여하게 된다.

조주홍(사진) 영덕군수는 “인구감소와 지방소멸은 개별 지자체의 노력만으로 해결하기 어려운 공동의 과제인 만큼 지역 간 연대와 협력이 무엇보다 중요하다”며 “인구감소지역의 다양한 의견을 하나로 모으고, 지역 현장에 실질적인 도움이 되는 정책과 제도 개선을 이끌어낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이어 "인구감소지역이 공통으로 직면한 청년인구 유출, 정주여건 개선, 지역 활력 저하 등의 문제에 대한 해결 방안을 모색하고, 지역 현장의 목소리가 정부 정책과 제도 개선에 반영될 수 있도록 적극적인 역할을 수행하겠다"고 말했다.

한편, 영덕군은 2026년 지방소멸대응기금 평가 시 우수인 S등급을 받아 산불극복 지역활력 회복사업, 세대연계형 인구활력 프로젝트 등 인구감소대응 사업을 적극 추진하고 있다.

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