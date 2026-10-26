오세훈 “안전에는 타협도 양보도 없다”…‘동행안심벨’ 점검 [오늘, 특별시]

“시민의 안전만큼은 어떤 타협이나 양보도 있을 수 없다고 생각합니다.”

오세훈 서울시장은 26일 서울 양천구 폐쇄회로(CC)TV 관제센터를 방문해 동행안심벨(구 안심헬프미) 관제대응체계를 점검한 뒤 “안전과 치안을 강화하는 일이라면 어떤 양보도 없이 집중 투자해 나가겠다”고 밝혔다.

오세훈 서울시장이 26일 서울 양천구 폐쇄회로(CC)TV 관제센터에서 동행안심벨 관련 메시지를 전달하고 있다. 서울시 제공

오 시장은 이날 페이스북에 “양천구 CCTV 관제센터를 현장 점검하며 직접 관제사 자리에 앉아봤다”면서 “시연이었는데도 스피커 너머 목소리에 가슴이 철렁했고, 바로 그 짧은 순간에 서울시가 시민 곁에 있어야 한다는 생각을 다시 새겼다”고 적었다. 오 시장은 “안전이 흔들리면 길을 홀로 걷는 일도, 가게를 지키는 일도, 가족의 귀가를 기다리는 일도 모두 두려움으로 바뀐다”며 “안전은 행복의 기반”이라고 강조했다.

동행안심벨은 휴대용 비상벨로 연동형의 경우 버튼을 누르면 경고음이 울려 주변에 위험을 알리는 동시에 자치구 CCTV 관제센터에 긴급신고가 접수된다. 서울시민의 안심 귀가를 돕는 ‘안심이’ 애플리케이션(앱)과 연결돼 서울 어디서든 긴급신고를 할 수 있다. 신고를 받은 관제센터는 신고자 인근 CCTV로 위험 상황을 확인하고 경찰 출동 등을 연계한다. 사전에 등록한 보호자 최대 5명에게도 신고자의 실시간 위치를 문자로 전송한다. 소상공인안심벨, 초등안심벨과 함께 서울시 안심 브랜드인 ‘서울안심벨’ 3종 중 하나다.

동행안심벨 긴급 상황 관제 대응 체계. 서울시 제공

시가 2024년부터 지난달 말까지 보급한 서울안심벨은 총 63만개에 달한다. 오 시장은 안심헬프미 보급 이후 긴급신고가 2900여건 접수됐으며 이 가운데 54건은 경찰이 출동해 가해자를 막아섰다고 설명했다. 그는 “보급하자마자 ‘완판’될 만큼 반응이 뜨거웠는데 그만큼 시민들의 불안이 컸다는 뜻이기에 오히려 마음이 무거웠다”고 했다.

시는 시민 의견과 현장 수요를 반영해 2030년까지 서울안심벨을 누적 130만개 보급할 계획이다. 시는 그립톡·키링 등 디자인과 연동형·비연동형 등 기능을 개선한 2026년형 동행안심벨을 새롭게 제작해 지난달 28일부터 신청을 받고 있다. 새 동행안심벨은 이날부터 지원 대상자에게 순차적으로 지급한다. 오 시장은 “더 가벼워졌고 경고음은 커졌다”며 “더 많은 시민의 곁을 지키겠다”고 말했다.

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