수십억 러브콜 단칼에 잘라낸 심은하, 25년째 ‘생활인’ 고집하는 이유

대한민국 대중문화계에서 특정 인물의 부재가 25년째 뉴스 가치를 생산하는 일은 흔치 않다. 심은하는 은막의 스타를 탈피해 최정상의 순간 왕관을 내려놓고 연예계라는 생태계를 빠져나간 독보적 사례다. 최고 시청률 52.2%를 기록한 드라마 ‘마지막 승부’부터 영화 ‘8월의 크리스마스’, 드라마 ‘청춘의 덫’까지 그녀는 안방과 스크린을 장악했던 흥행 보증수표였다. 2001년 은퇴 이후 긴 세월이 흘렀지만 그녀가 택한 단절은 미디어가 중심이 된 시장에 여전히 이례적인 자취로 남아있다. 매년 쏟아지는 수십억원의 러브콜을 단칼에 거절하고 예측 불가능한 소란 속에서도 그녀가 지켜낸 것은 스타의 이름이 아닌 생활인으로서의 평온한 일상이다.

세기말 한국 영화계의 판도를 뒤흔들며 절대적인 아이콘으로 군림했던 배우 심은하의 전성기 시절. 앙드레김 제공

그녀의 성장은 시작부터 극적이었다. 1993년 공채 탤런트로 데뷔하자마자 주연으로 낙점되며 단숨에 스타덤에 올랐다. 그러나 위기도 빠르게 덮쳤다. 데뷔 직후 사생활 논란이 터지며 배우 생명이 불투명해지는 상황에 몰렸다. 하지만 심은하는 요행에 기대는 대신 납량특집 ‘M’에서 선과 악을 넘나드는 야누스적 캐릭터를 맡아 정면 돌파했다. 이는 대흥행과 함께 그해 연기대상 신인상이라는 성취로 이어졌다.

이후 충무로에서 구축한 커리어는 타의 추종을 불허한다. 스크린 진출 초기의 흥행 실패를 딛고 ‘8월의 크리스마스’를 통해 여우주연상을 휩쓸었다. 이어 영화 ‘미술관 옆 동물원’까지 연달아 성공시키며 고소영, 전도연과 함께 ‘세기말 트로이카’ 체제를 완성했다. 그 이후에도 실험성이 강한 영화 ‘텔 미 썸딩’과 ‘인터뷰’를 통해 장르적 한계를 지운 그녀의 영향력은 2010년 CNN이 선정한 ‘아시아 영화배우 톱 25’라는 결과로 증명되었다.

2001년 당시 시장에서 평가받던 그녀의 무형 자산 가치는 정점이었다. 마지막 출연작이었던 ‘인터뷰’에서 편당 2억원의 최고 개런티를 기록했고 국내 시나리오의 80%가 가장 먼저 제안되는 캐스팅 1순위 자리를 유지했다. 광고계에서도 전속 계약금 기준 업계 최고 대우를 보장받던 시점이었다. 그러나 개인적인 삶의 전환기를 맞이한 직후 모든 활동을 중단하고 유학길을 택했다. 팩스 한 장으로 선언한 은퇴는 엔터테인먼트 산업 전반에 파격적인 충격을 안겼다. 그녀의 공백을 메우려던 당대 톱스타들이 파급력의 벽에 부딪히며 고전하자 광고계에는 그녀의 그늘을 뜻하는 ‘심은하 콤플렉스’라는 신조어까지 등장했다.

수많은 시나리오와 러브콜을 뒤로하고 정점에서 스스로 마침표를 찍었던 2001년의 모습. 영화 ‘인터뷰’ 스틸컷

2005년 결혼 이후 현재까지 전개된 삶의 궤적은 통제된 일상 속에서 지속되었다. 매년 대형 제작사들로부터 회당 1억원에 육박하는 출연 제안과 구체적인 복귀 시나리오가 끊임없이 전달되었으나 계약으로 이어진 사례는 단 한 건도 없었다. 최근까지도 복귀설이 유포되었으나 이는 명백한 허위 사실이었다. 심지어 한 연예기획사가 심은하와의 계약을 미끼로 투자자로부터 15억원을 가로챈 대형 사기 사건이 발생하기도 했다. 심은하 측은 루머가 고개를 들 때마다 직접 보도자료를 배포하고 법적 대처를 통해 본인의 이름이 마케팅 수단으로 소비되는 것을 원천 차단해 왔다.

지난 세월 동안 매체에 비친 그녀의 모습은 연예계와는 무관한 평범함 그 자체였다. 초등학교 학부모로서의 모습, 마트에서 장을 보고 투표소 앞에서 줄을 서는 모습이 시민들의 목격담으로 공개되곤 했다. 화장기 없는 얼굴에 수수한 차림으로 일반 주민들과 동일한 일과를 소화하는 사진들은 과거 화려했던 시상식의 의상과 완벽히 대비되며 그녀가 걸어온 삶의 결을 방증한다.

카메라 밖 대중의 시선에서 벗어나 온전히 나로 존재했던 25년의 기록. 여성조선 제공

그녀의 은둔은 단순히 미디어로부터 멀어지는 것을 넘어 주도적인 삶의 재설계였다. 세간의 억측을 뒤로하고 그림을 그리거나 예술 서적을 탐독하는 등 대중의 관심이 닿지 않는 곳에서 정서적 자급자족을 실천해 온 것으로 알려졌다. 이는 직업적 자아가 요구하는 세상의 기대에서 벗어나 순수하게 자신의 내면을 들여다보는 과정이었다. 흔히 스타들은 은퇴 후에도 인맥이나 사업적 성공을 쫓아 다시 대중 앞에 모습을 드러내며 연예인이라는 끈을 놓지 못한다. 이와 상반되게 심은하는 오롯이 비연예인의 언어로만 묵묵히 소통했다. 자녀 교육에 헌신하며 자신의 일상을 가꾸는 데 집중해 온 그 긴 여정은 단순한 공백이 아니라 자신만의 내밀한 세계를 구축해 나가는 고독하고도 치열한 자기 성찰이었다.

화려한 수식어 없이도 스스로 완성해낸 항간의 이목을 초월한 삶의 태도. 심은하가 직접 그린 수묵채색화. 서울오픈아트페어 제공

대중은 그녀의 행보를 ‘단절’이라 부르지만 정작 심은하는 자신에게 주어진 사회적 의무와 가정 내 역할을 수행해 왔을 뿐이다. 계약 조건과 금전적 이익을 과감히 거절하고 오랜 시간 흔들림 없이 일반인으로서의 정체성을 고집해 온 행동은 외부의 평가에 휘둘리지 않겠다는 단호한 선언이다. 어떠한 보상보다 일상의 평온함을 앞세운 이 선택은 타인의 시선을 초월해 의연하게 삶을 경영하는 것이야말로 한 인간이 도달할 수 있는 가장 높은 품격임을 보여준다.

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