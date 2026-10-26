강원도교육청, 교육활동보호 동행지원관 공개 모집

강원도교육청은 오는 11월 20일까지 ‘교육활동보호를 위한 동행지원관’을 공개 모집한다고 26일 밝혔다.

동행지원관은 교육활동 침해 사안이 발생한 학교 현장을 직접 찾아가 갈등을 조정하고 피해 교원의 회복을 돕는 역할을 수행한다. 모집 대상은 갈등(분쟁) 조정과 교권 보호에 역량을 갖춘 도민과 도내 교원, 법률·상담·행정·의료 등 분야별 전문가다. 규모는 100명 내외다.

강원도교육청 전경. 강원도교육청 제공

동행지원관 위촉 기간은 내년 1월부터 2년 임기다. △교육활동 침해 사안 당사자 면담과 갈등 분석 △갈등(분쟁) 조정 및 대화·중재 모임 운영 △화해·사과·재발 방지 약속 등 중재안 제시 △피해 교원 맞춤형 회복 지원과 사후 모니터링 △학생·학부모 대상 교육활동보호 교육 △특이민원 초기 상담 및 대응 컨설팅 등을 담당한다.

동행지원관 지원 희망자는 지원서 및 자기소개서 등 관련 서류를 방문, 우편, 전자우편으로 제출하면 된다. 동행지원관은 서류 심사 등의 절차를 거쳐 오는 12월 4일 최종 선정 결과를 개별 안내한다.

자세한 사항은 강원도교육청 누리집 공고문을 통해 확인할 수 있다. 도교육청 정책기획과 교육활동보호팀으로 문의해도 된다.

장웅성 정책기획과장은 “동행지원관은 교육감 직속 교권보호지원단 출범에 따른 현장 지원 요구에 부응하기 위한 강원형 교육활동보호 모델”이라며 “많은 지원과 관심 부탁드린다”고 말했다.

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