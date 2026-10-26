‘국제법, 대포만 못하다’…안중근 의사 유묵 ‘만국공법불여대포’ 첫 공개

26일 서울 종로구 국립고궁박물관에서 열린 ''독대(獨對) : 안중근이 남긴 여덟 글자'' 전시회 개막식에 최근 일본에서 환수해 고국 품으로 돌아온 안중근 의사의 유묵 ''만국공법불여대포''(萬國公法不如大砲)가 전시돼있다. 연합뉴스

안중근 의사가 남긴 유묵 ‘만국공법불여대포’(萬國公法不如大砲)가 일본에서 환수된 뒤 처음으로 일반에 공개된다.

국제법이 강대국의 논리에 좌우돼 약소국의 주권을 지켜주지 못하는 현실을 비판한 글로, 안 의사의 자주독립 의지를 되새기는 자리가 될 전망이다.

국가유산청은 10월 27일부터 12월 27일까지 두 달간 서울 종로구 국립고궁박물관에서 특별전 ‘독대(獨對) : 안중근이 남긴 여덟 글자’를 개최한다고 26일 밝혔다.

이번 전시의 핵심은 최근 일본에서 환수한 안 의사의 유묵 ‘만국공법불여대포’다. 유묵은 생전에 남긴 글씨나 그림을 뜻한다. 해당 유묵은 안 의사가 중국 뤼순감옥에서 순국하기 직전인 1910년 3월 작성한 것으로 추정된다.

유묵에는 ‘만국공법’, 즉 국제법이 대포만 못하다는 의미의 여덟 글자가 힘 있는 필체로 담겼다. 당시 국제법이 강대국의 이해관계에 좌우돼 약소국의 주권을 제대로 보호하지 못하는 현실에 대한 비판적 인식이 드러난다는 게 박물관 측 설명이다.

유묵 왼쪽 하단에는 손바닥에 먹을 묻혀 찍은 안 의사 특유의 장인(掌印)이 선명하게 남아 있다. 1910년 3월 ‘대한국인’ 안중근이 글을 썼다는 내용도 적혀 있다.

전시실 연출 모습. 국가유산청

뒷면에 남은 기록도 주목할 만하다. 뤼순감옥 형무소장을 지낸 구리하라 사다키치(栗原貞吉·?∼1941)가 안 의사가 쓴 글씨를 소장했다는 내용이다. 구리하라는 1907~1913년 형무소장을 지냈으며, 안 의사가 저술하던 ‘동양평화론’을 완성할 수 있도록 사형 집행을 연기해 달라고 요청한 인물로 알려져 있다.

전시 공간은 뤼순감옥의 복도를 연상시키는 형태로 꾸며진다. 관람객들은 어두운 통로를 지나 유묵과 마주하며 여덟 글자에 담긴 시대적 비판과 자주독립을 향한 안 의사의 신념을 되새길 수 있다.

전시는 무료로 관람할 수 있으며, 매월 마지막 월요일은 휴관한다.

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