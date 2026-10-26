"체험형 기항지 관광 통했다"…속초항 크루즈, 5억 6000만원 파급효과

강원도와 속초시, 강원관광재단은 지난 25일 시번 앙코르호 입항을 끝으로 2026년 속초항 크루즈 7항차 기항지 관광 및 입항 행사를 성공적으로 마무리했다고 26일 밝혔다.

올해 속초항 누적 크루즈 관광객 수는 총 1만1403명이다. 이에 따른 지역 내 소비효과는 5억6318만원에 달한다. 이는 지난해 수준인 7800명을 기준으로 산출했을 때 전년 대비 146%의 실적을 달성한 성과다.

속초항 크루즈를 타고 온 관광객들. 강원관광재단 제공

기항지 관광의 발길은 속초를 넘어 인접 시군으로 폭넓게 이어졌다. 관광객들은 속초 설악산과 관광수산시장을 거점으로 강릉 커피거리, 고성 비무장지대(DMZ), 양양 낙산사 등 각 지역의 대표 관광지를 방문하며 동해안 전역에 걸쳐 직·간접적인 경제적 파급효과를 창출했다.

특히 재단은 새로운 테마관광 상품인 실향민 음식을 배워보는 아바이마을 요리교실, 지역 수제맥주 양조장 탐방, 척산족욕공원 체험 등을 상품화했다. 이는 단순 관람 위주에서 벗어나 직접 참여하고 즐기는 체험형으로 기항지 관광을 한층 고도화했다는 평가를 받았다.

최성현 강원관광재단 대표이사는 “올해 7차례 입항을 통해 5억6000원의 지역 소비효과를 거뒀다”며 “앞으로도 적극적인 선사 유치 마케팅과 기항지 수용태세 개선을 통해 속초가 환동해권의 대표 크루즈 거점 항만으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

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