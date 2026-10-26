군 장비 타보고 군견 훈련도 보고…대전문화재단, 민관군 화합페스티벌 개최

시민과 군인이 한 데 어우러지는 화합의 장이 마련된다.

대전문화재단은 31일부터 11월1일까지 이틀간 유성구 자운대에서 ‘2026 민관군 화합페스티벌’을 연다고 26일 밝혔다.

2025년 민관군 화합페스티벌에서 육군군악대 아미보이스가 공연하고 있다. 대전문화재단 제공

31일 육군훈련소와 학생군사학교, 32사단 군악팀 연주로 막을 올리고 1일엔 육군군악의장대대가 군악 공연과 의장대 시범을 선보인다.

시민들은 쉽게 접하기 어려운 군 문화를 이번 축제에서 체험할 수 있다.

군 관련 상식을 겨루는 퀴즈쇼 ‘도전골든벨’과 체력과 의지를 겨루는 ‘피지컬 100’을 비롯, 이틀간 ‘호국’을 주제로 한 호국백일장에 참여할 수 있다. 백일장은 운문과 산문 두 부문으로 진행되고 글제는 행사 당일 발표된다. 학생부와 일반부로 나눠 신청할 수 있으며 대전시장상과 대전시교육감상 등이 수여된다.

다양한 군 관련 프로그램도 준비돼있다.

대전차미사일인 ‘현궁’ 모형과 레이저서바이벌 등 시민이 직접 참여하는 프로그램이 채비를 갖추고 있다. 군견 훈련 시범은 물론 육군과학화전투훈련단(KCTC) 장비 체험, 군 장비 탑승과 군복·군장 착용, 군용 텐트와 병영생활관 체험 등도 할 수 있다.

6·25전쟁 기록과 육군 역사 전시도 한 눈에 볼 수 있다.

푸드트럭 먹거리장터와 지역 소상공인이 참여하는 플리마켓도 마련된다. 행사 입장은 무료다. 일부 체험 프로그램은 별도 비용이 발생할 수 있다.

지은주 대전문화재단 대표이사는 “이번 축제는 군과 시민, 지역 문화예술인이 함께 어우러져 서로를 이해하고 소통하는 축제로 군을 매개로 지역사회가 즐기는 장이 되길 바란다”고 말했다.

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