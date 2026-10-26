李대통령 지지율 35.3%로 다시 하락세

이재명 대통령의 국정수행 지지율이 한 주 만에 다시 하락해 30%대 중반을 기록했다는 여론조사 결과가 26일 나왔다. 서울과 진보층에서 하락 폭이 상대적으로 컸다. 조사기관은 증시 급락과 부동산 불안, 중대범죄수사청장의 국무회의 배석 논란, 북한의 대남 위협 등이 복합적으로 영향을 미친 것으로 분석했다.



리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 19∼23일 전국 18세 이상 2517명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행 긍정 평가는 전주보다 2.0%포인트 내린 35.3%로 집계됐다. 지난주 37.3%로 3주 만에 반등했지만 한 주 만에 다시 하락세로 돌아섰다. 부정 평가는 1.9%포인트 오른 62.3%였다.

이재명 대통령. 청와대사진기자단

리얼미터는 “증시 급락과 국민연금 주식매도 유예 논란, 전세난 등 경제·부동산 불안에 더해 북한의 대남확성기 재개 위협과 대통령의 사회관계망서비스(SNS) 발언, 중수청장 국무회의 배석 논란을 둘러싼 정쟁이 복합적으로 작용했다”고 분석했다. 특히 진보층과 수도권을 중심으로 지지층 이탈이 나타난 것으로 봤다.



지역별로는 서울의 긍정 평가가 30.1%로 전주보다 4.6%포인트 떨어져 하락 폭이 가장 컸다. 인천·경기도 4.4%포인트 내린 34.6%였다. 이 대통령의 핵심 지지 기반인 광주·전라 역시 2.7%포인트 하락한 52.0%를 기록했다.



이념 성향별로는 진보층에서 5.6%포인트 떨어진 52.1%로 나타났다. 연령별로는 70대 이상에서 7.0%포인트 하락한 32.8%로 낙폭이 가장 컸고, 20대도 3.5%포인트 내린 25.2%였다. 반면 30대는 2.4%포인트, 50대는 1.6%포인트 상승했다. 이번 조사는 무선 100% 자동응답 방식으로 진행됐으며 응답률은 2.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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