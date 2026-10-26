구미로 칙칙폭폭…‘라면팝업열차’로 떠나는 가을 미식 나들이

경북 구미시는 11월7일 라면을 테마로 한 특별기차 여행상품 구미라면팝업열차를 운영한다고 26일 밝혔다. 철도 관광과 지역 대표 미식 자원을 연계해 구미의 관광 경쟁력을 높이고 관광객 유입을 통한 지역경제를 활성화하기 위해서다.

인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

구미라면팝업열차는 열차 탑승부터 여행의 즐거움을 더할 수 있도록 체험형 프로그램을 운영한다. 주요 프로그램으로는 레트로 감성을 느낄 수 있는 아코디언 및 요들송 공연과 여행의 추억을 남길 수 있는 즉석 포토 스튜디오, 다양한 K-라면과 스낵을 맛볼 수 있는 열차 이동카트 등이다.

젊은층부터 가족 단위 관광객까지 전 세대가 함께 즐길 수 있는 이색적인 철도여행 경험을 제공하고, 이동 과정 자체를 관광 콘텐츠로 활용할 계획이다.

이번 상품은 경상권 출발 여행객을 위한 테마형 관광 코스로 운영된다. 1탄 코스는 ‘축제의 열기부터 고즈넉한 산사, 구미의 맛까지’를 주제로 송정맛길과 구미라면축제, 도리사를 방문한다. 지역 축제의 활기와 전통 사찰의 고즈넉한 분위기, 구미의 먹거리를 함께 경험할 수 있도록 구성했다.

2탄 코스는 구미라면축제와 금오산케이블카, 송정맛길을 연계해 축제의 즐거움과 금오산의 아름다운 풍경, 지역의 다채로운 먹거리를 함께 즐길 수 있도록 구성했다. 3탄 코스는 ‘직접 수확하는 재미에 가을 산책까지 더한 오감만족 여행’을 주제로 라면축제와 버섯따기 체험, 금오산 올레길, 송정맛길을 둘러본다. 지역의 자연과 농촌 체험, 미식 콘텐츠를 결합해 관광객들이 구미의 다양한 매력을 경험할 수 있도록 했다.

당일형 수도권 팝업열차 뿐만 아니라 부산 등 경상권 코스와 KTX 연계 1박2일 관광상품도 추가 구성해 취향에 맞춰 선택하도록 했다. 대표축제인 라면축제와 지역대표 먹거리, 문화·자연 관광자원을 연계하고 철도관광을 기반으로 지역 방문과 소비를 유도해 체류형 관광 활성화에도 기여할 것으로 시는 기대하고 있다.

김장호 시장은 “구미라면팝업열차는 지역의 대표 먹거리인 라면과 철도관광을 연계해 구미만의 차별화된 미식관광 콘텐츠를 선보이는 기회”라며 “앞으로도 라면을 비롯한 지역의 우수한 K-푸드 자원과 문화·자연 관광자원을 연계한 관광상품을 발굴해 국내외 관광객이 찾고 머무르는 미식관광도시를 만들겠다”고 말했다.

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