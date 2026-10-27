[이코노 브리핑] JB금융, 300억 규모 AI 전략펀드 결성 외

JB금융, 300억 규모 AI 전략펀드 결성

JB금융그룹이 인공지능 전환(AX)을 가속화하기 위해 약 300억원 규모의 AI 전략투자 펀드를 결성했다고 26일 밝혔다. 그룹 계열사인 전북은행, 광주은행, JB우리캐피탈 3사가 출자자(LP)로 참여한 ‘제이비신성장투자조합1호’를 결성하고, 첫 투자로 AI 보안 기업 사이퍼데이터에 대한 투자를 완료했다. JB금융은 유망 AI 기업 투자로 기술을 직접 확보해 사업 협력으로 연결하는 구조를 갖추기 위해 그룹 차원의 전용 펀드를 조성했다.

케이뱅크, 임직원 ‘AI 경진대회’ 개최

케이뱅크는 임직원의 인공지능(AI) 활용 역량을 강화하고 업무 혁신을 촉진하기 위해 사내 AI 경진대회 ‘K/THON 26’을 개최했다고 26일 밝혔다. 행사는 개인전과 팀전으로 나뉘어 진행됐다. 개인전에서는 이해상충 여부를 판정하고 체크리스트를 작성하는 ‘이해상충거래 셀프 체크 에이전트’, 금융사기 메일을 자동 분류하는 에이전트 등이 높은 평가를 받았다.

농협, 20년 만에 새 농산물 브랜드 출시

농협경제지주는 과일·채소 브랜드 ‘뜨라네’를 대체하는 신규 농산물 인증 브랜드 ‘농협다움’을 출시했다고 26일 밝혔다. 농협다움 상품은 품질 기준에 따라 일반과 프리미엄으로 구분된다. 일반 상품은 품목별 검품 기준서상 ‘특’ 등급 이상의 농산물을 취급한다. 프리미엄 상품은 당도·크기 등 품질 항목 중 한 가지 이상에서 일반 상품보다 높은 기준을 충족한 농산물에 적용한다.

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