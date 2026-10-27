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기본급 7.1% vs 2.5% 격차 못 좁혀… 포스코 노조 ‘무기한 파업’ 예고

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유지혜 기자

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11월 2일부터…생산차질 예상
사측, 비상조업체계 가동 계획

포스코 노사의 임금 협상이 최종 결렬되면서 노동조합이 다음 달 2일부터 무기한 파업에 돌입한다. 지난달 두 차례 부분파업에 이어 쟁의 수위가 높아지면서 생산 차질과 경영 부담 우려가 커지고 있다.

 

26일 포스코 노사에 따르면, 한국노총 금속노련 포스코노동조합은 다음 달 2일 오후 7시부터 무기한 파업과 단계적 확대 파업에 들어간다. 지난 23일 이희근 포스코 사장과 김성호 노조위원장이 직접 만났지만 합의에 이르지 못한 데 따른 조치다.

 

포스코 노동조합의 2차 부분 파업이 진행된 지난 9월 16일 경북 포항시 남구 포항제철소 모습. 연합뉴스
포스코 노동조합의 2차 부분 파업이 진행된 지난 9월 16일 경북 포항시 남구 포항제철소 모습. 연합뉴스

노사 간 핵심 쟁점은 임금 인상폭과 일시금 등 성과 보상안이다. 사측은 최근 교섭에서 기본급 2.5% 인상, 일시금 500만원, 명절 상여금 100만원 및 10%(2028년 이후 15%로 상향) 지급 등을 최종 제시했다. 노조 측 요구안은 기본급 7.1% 인상, 격려금 600%, 우리사주 50주, 5년 치 자연상승 적용, 명절 상여금 200% 지급 등이다.

 

노조 요구안을 전면 수용할 경우 총 1조4000억원이 들어갈 것으로 추산된다. 기본급 7.1% 인상 시 1인당 연평균 700만원, 5년치 자연상승분(12%) 적용 시 약 1100만원이 추가 소요된다. 여기에 격려금 600%(연 2000만원), 우리사주 50주, 명절 상여금 200% 지급 등이 더해진 결과다.

 

중국산 저가재 유입과 보호무역주의 심화로 포스코의 실적 하락세가 지속되는 점도 부담이다. 포스코의 영업이익은 2021년 6조7000억원에서 2024년 1조4000억원, 2025년 1조8000억원으로 급감했으며, 올해 상반기에는 약 4800억원까지 떨어졌다.

 

앞서 노조는 지난달 9일 창사 58년 만에 첫 파업을 벌였다. 9~11일(48시간) 1차 파업에 이어 16~21일(120시간) 2차 파업이 포항·광양제철소 일부 라인에서 부분파업 형태로 진행됐다. 이번 무기한 파업이 실행되고 대상 공정이 확대될 경우 생산 현장의 부담이 한층 커질 수 있다는 전망이다.

 

사측은 노조의 쟁의절차 돌입에 대응해 비상조업체계를 가동한다는 계획이다. 포스코 관계자는 “고객사와 국내 수요산업에 영향이 미치지 않도록 최선의 노력을 다할 것”이라며 “대화를 통해 교섭이 조속히 마무리될 수 있도록 온 힘을 다하겠다”고 말했다.


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