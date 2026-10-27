기본급 7.1% vs 2.5% 격차 못 좁혀… 포스코 노조 ‘무기한 파업’ 예고

포스코 노사의 임금 협상이 최종 결렬되면서 노동조합이 다음 달 2일부터 무기한 파업에 돌입한다. 지난달 두 차례 부분파업에 이어 쟁의 수위가 높아지면서 생산 차질과 경영 부담 우려가 커지고 있다.

26일 포스코 노사에 따르면, 한국노총 금속노련 포스코노동조합은 다음 달 2일 오후 7시부터 무기한 파업과 단계적 확대 파업에 들어간다. 지난 23일 이희근 포스코 사장과 김성호 노조위원장이 직접 만났지만 합의에 이르지 못한 데 따른 조치다.

포스코 노동조합의 2차 부분 파업이 진행된 지난 9월 16일 경북 포항시 남구 포항제철소 모습. 연합뉴스

노사 간 핵심 쟁점은 임금 인상폭과 일시금 등 성과 보상안이다. 사측은 최근 교섭에서 기본급 2.5% 인상, 일시금 500만원, 명절 상여금 100만원 및 10%(2028년 이후 15%로 상향) 지급 등을 최종 제시했다. 노조 측 요구안은 기본급 7.1% 인상, 격려금 600%, 우리사주 50주, 5년 치 자연상승 적용, 명절 상여금 200% 지급 등이다.

노조 요구안을 전면 수용할 경우 총 1조4000억원이 들어갈 것으로 추산된다. 기본급 7.1% 인상 시 1인당 연평균 700만원, 5년치 자연상승분(12%) 적용 시 약 1100만원이 추가 소요된다. 여기에 격려금 600%(연 2000만원), 우리사주 50주, 명절 상여금 200% 지급 등이 더해진 결과다.

중국산 저가재 유입과 보호무역주의 심화로 포스코의 실적 하락세가 지속되는 점도 부담이다. 포스코의 영업이익은 2021년 6조7000억원에서 2024년 1조4000억원, 2025년 1조8000억원으로 급감했으며, 올해 상반기에는 약 4800억원까지 떨어졌다.

앞서 노조는 지난달 9일 창사 58년 만에 첫 파업을 벌였다. 9~11일(48시간) 1차 파업에 이어 16~21일(120시간) 2차 파업이 포항·광양제철소 일부 라인에서 부분파업 형태로 진행됐다. 이번 무기한 파업이 실행되고 대상 공정이 확대될 경우 생산 현장의 부담이 한층 커질 수 있다는 전망이다.

사측은 노조의 쟁의절차 돌입에 대응해 비상조업체계를 가동한다는 계획이다. 포스코 관계자는 “고객사와 국내 수요산업에 영향이 미치지 않도록 최선의 노력을 다할 것”이라며 “대화를 통해 교섭이 조속히 마무리될 수 있도록 온 힘을 다하겠다”고 말했다.

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